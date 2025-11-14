Федеративні Штати Мікронезії – це архіпелаг, що складається з високих вулканічних островів і низьких коралових атолів. Населення країни становить приблизно 105 500 осіб, з яких лише 23,6 % проживають у міських районах, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що подивитися у Мікронезії?

Мікронезія у перекладі з грецької означає "маленькі острови" і є домом для густих лісів і різноманітних коралових рифів з неймовірним морським біорізноманіттям, включаючи багато видів риб, скатів і черепах.

Окрім тропічного клімату і білосніжних пляжів, країна відома своєю м'якою візовою політикою, яка надає безвізовий в'їзд на короткий термін громадянам більшості країн.

Як йдеться на сайті МЗС України, для перебування до 30 днів не потрібно візи, але потрібно мати чинний паспорт, квиток в обидва кінці та заповнити форму при прибутті.

Острови можуть похвалитися спокійними та незайманими пляжами, чистою водою і пишною зеленою природою.

Екскурсії по Мікронезії часто зосереджені на чотирьох основних островах, пропонуючи поєднання історичних пам'яток, культурних вражень і активного відпочинку, такого як дайвінг, снорклінг і піші прогулянки.

Штат Понпеї, який називають "найкраще збереженою таємницею Мікронезії", пропонує поєднання яскравих пейзажів та історичних пам'яток, таких як стародавні руїни імперії Нан-Мадол, розташовані на пляжі.



Нан-Мадол, який часто називають "Венецією Тихого океану", є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомим своїми загадковими спорудами, які були зведені без використання сучасних технологій.

Лагуна Чуук, атол у Федеративних Штатах Мікронезії, є одним із місць у світі з найбільшою концентрацією затонулих кораблів часів Другої світової війни, що робить її популярним місцем для дайвінгу.

До лютого 1944 року, коли США провели дводенний повітряний напад на базу, що призвів до затоплення понад 50 кораблів і 250 літаків, вона була головною базою Імператорського флоту Японії в Тихому океані.

На цій території зосереджена велика кількість неушкоджених затонулих кораблів, включаючи торгові судна та військові кораблі, які стали штучним рифом і головним магнітом для дайверів.

