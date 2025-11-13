Одна українська турагентка на своїй сторінці у TikTok розповіла, що слід знати про Мальдіви, повідомляє 24 Канал. У публікації дівчини йдеться як про правила перебування на островах, так і найкращий сезон для відвідування архіпелагу.

Дивіться також Аж 23 градуси тепла та майже 30 пляжів: місто, де літо не закінчується навіть восени

Що варто знати перед поїздкою на Мальдіви?

Перед в'їздом на Мальдіви потрібно заповнити Travel Declaration не раніше, аніж за 96 годин до прильоту. Після заповнення ви отримаєте QR-код, який необхідно роздрукувати або зберегти на телефоні та показати на паспортному контролі.

Як йдеться на сайті МЗС України, для в'їзду на Мальдіви потрібна віза, яку можна оформити в пунктах пропуску через кордон.



Що варто знати перед поїздкою на Мальдіви / Фото Pexels

Основний аеропорт країни розташований у столиці Мале, трансфер з якого на кожен з островів – це окрема приємна пригода. Як розповіла українка, добратися можна катером чи гідролітаком у межах 100 – 500 доларів, залежно від виду транспорту.

За словами турагентки, вибір місця відпочинку на Мальдівах має велике значення, адже кожен острів – це окремий готель. Тобто змінити готель дорівнює змінити острів. Вона рекомендує вибирати готель за своїм стилем.

Що заборонено на Мальдівах?

Офіційна релігія на Мальдівах – іслам сунітського толку, тому дівчина дала рекомендації щодо одягу. Якщо на приватних островах вибір вбрання вільний, зокрема можна купальники, короткі сукні тощо, то в столиці та на місцевих островах плечі й коліна мають бути прикриті.

Турагентка наголосила, що в країну не можна ввозити алкоголь, адже його конфіскують в аеропорту і навіть можуть виписати штраф. Що більше, у бюджетних готелях на місцевих островах алкоголь заборонено повністю, однак на резортах спиртне можна замовляти з меню.



Що заборонено на Мальдівах / Фото Pexels

Зверніть увагу! На Мальдівах заборонено імпорт, продаж, використання, зберігання та розповсюдження електронних сигарет і вейпів. Порушникам загрожує штраф до 5000 мальдівських руфій (приблизно 13 600 гривень). Руфій – це місцева валюта, однак скрізь у країні приймають долари або ж можна розрахуватися банківською карткою.

Дівчина також звернула увагу, що під час бронюванні готелю чи оплаті рахунку в ресторані додатково до ціни нараховують green tax. Це обов'язковий податок для всіх туристів на Мальдівах.

Коли варто їхати на Мальдіви?

Турагентка розповіла, що раніше найкращим сезоном на островах була зима. Але через те, що клімат змінюється, будь-який період може бути комфортним для відпочинку.



Коли варто їхати на Мальдіви / Фото Pexels

Вона поділилася власним досвідом відвідування Мальдівів у вересні, коли за тиждень кілька разів був дощ по 10 – 15 хвилин, після чого виходило сонце. Температура на островах орієнтовно 28 – 35 градусів тепла, а води 27 – 30 градусів.

Врешті-решт, дівчина зазначила, що найвигідніші ціни на Мальдівах у період з травня по жовтень, коли може бути удвічі, а то й утричі дешевше.

Куди поїхати замість Мальдівів?