Кіпр, а особливо приморське місто Пафос, є ідеальним місце для відпочинку наприкінці року, де температура досягає близько 23 градусів тепла. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Дивіться також Помилка вартістю у понад 10 тисяч гривень: що не можна робити туристам на Мальдівах
Де відпочити наприкінці 2025 року?
Тепла погода, золоті пляжі та спокійний ритм життя роблять Пафос одним з найкращих місць для зимового відпочинку в Європі. Що більше, нещодавно місто було визнано найкомфортнішим для проживання завдяки чудовому поєднанню культури, доступності, безпеки та якості життя.
З 27 пляжами, стародавньою історією на кожному кроці та ресторанами, що подають одні з найкращих страв середземноморської кухні, легко зрозуміти, чому люди так люблять це місце.
У Пафосі можна провести ранок на тихих пляжах, зокрема Ніссі, або поринути в багате минуле міста, відвідавши Гробниці королів, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що датується 4 століттям до нашої ери.
Замок у місті Пафос / Фото Pexels
Як пише Lonely Planet, археологічний парк Като Пафос – ще одне місце, яке обов'язково варто відвідати, адже воно наповнене римськими мозаїками та стародавніми руїнами.
У Пафосі також є Скеля Афродіти, яка, за легендою, була місцем народження грецької богині кохання і краси.
Ще однією визначною пам'яткою є замок Пафос, який розташований прямо на краю гавані. Спочатку він був побудований як візантійська фортеця для захисту порту, після чого протягом століть його кілька разів перебудували.
Замок є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Пафосу. Відвідувачі можуть прогулятися по його кам'яних стінах, піднятися на вершину, щоб помилуватися видом на море, та оглянути невеликі виставки всередині.
Куди поїхати на відпочинок?
З наближенням зимового періоду багато людей починають планувати відпочинок, аби відновити сили та отримати нові враження. Так, експертів опитали, яке місто буде найкращим для відпочинку у 2026 році. Фахівці зійшлися на думці, що це Порту в Португалії, яке наразі відвідує не так багато туристів.
Водночас експерт з подорожей Майло Бойд, який відвідав 26 місць у 10 країнах, рекомендує побувати в Катанії, що на острові Сицилія. Місто вирізняється своєю автентичністю, бароковою архітектурою і розташуванням між Іонічним морем і вулканом Етна.
Мандрівникам, які хочуть насолодитися спокоєм, слід відправлятися на іспанські острови Сієс. Аріхпелаг відомий своїми білими пісками та бірюзовими водами.