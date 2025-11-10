Кіпр, а особливо приморське місто Пафос, є ідеальним місце для відпочинку наприкінці року, де температура досягає близько 23 градусів тепла. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити наприкінці 2025 року?

Тепла погода, золоті пляжі та спокійний ритм життя роблять Пафос одним з найкращих місць для зимового відпочинку в Європі. Що більше, нещодавно місто було визнано найкомфортнішим для проживання завдяки чудовому поєднанню культури, доступності, безпеки та якості життя.

З 27 пляжами, стародавньою історією на кожному кроці та ресторанами, що подають одні з найкращих страв середземноморської кухні, легко зрозуміти, чому люди так люблять це місце.

У Пафосі можна провести ранок на тихих пляжах, зокрема Ніссі, або поринути в багате минуле міста, відвідавши Гробниці королів, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що датується 4 століттям до нашої ери.



Замок у місті Пафос / Фото Pexels

Як пише Lonely Planet, археологічний парк Като Пафос – ще одне місце, яке обов'язково варто відвідати, адже воно наповнене римськими мозаїками та стародавніми руїнами.

У Пафосі також є Скеля Афродіти, яка, за легендою, була місцем народження грецької богині кохання і краси.

Ще однією визначною пам'яткою є замок Пафос, який розташований прямо на краю гавані. Спочатку він був побудований як візантійська фортеця для захисту порту, після чого протягом століть його кілька разів перебудували.

Замок є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Пафосу. Відвідувачі можуть прогулятися по його кам'яних стінах, піднятися на вершину, щоб помилуватися видом на море, та оглянути невеликі виставки всередині.

Куди поїхати на відпочинок?