Популярний тревел-блогер з Тенеріфе виділив 5 типових помилок, які туристи роблять на найбільшому острові Канарського архіпелагу. За його словами, саме вони заважають побачити "справжнє" обличчя острова, розповідається в Express.

Які помилки роблять більшість туристів під час відпочинку на Тенеріфе?

Залишатися лише на півдні острова

Південь – це сонце і готелі, але душа Тенеріфе розташована на півночі: в Анага, Ла-Оротаві та Гарачіко. Саме там починається справжня магія,

– радить блогер.

Атмосфера міста Ла-Оротаві: дивитись відео

Боятися погоди на півночі

Можливо, там трохи прохолодніше або більше туману, але це додає острову неповторної атмосфери.

Туман у лісах лаврових дерев – це не поганий прогноз, а найфотогенічніша атмосфера, яку ви коли-небудь побачите. Візьміть легку куртку,

– додає блогер.

Ігнорувати логістику

Дороги на горі можуть здатися короткими на карті, але серпантин займає багато часу. Тому не варто поспішати: Тенеріфе не для тих, хто квапиться.

Відвідувати гору Тейде у пік дня

Тейде – активний вулкан висотою 3 718 метрів, і його обов'язково варто побачити. Однак блогер радить уникати обіду, коли там найспекотніше та найбільше людей.

Зачекайте до заходу сонця. Спостерігати, як сонце сідає над хмарами – це досвід на все життя,

– зазначає він.

Їжа для туристів

Забудьте про заморожену паелью в портах, – радить блогер. Шукайте гуачінчі на півночі острова. Місцеве вино та свіжий восьминіг – ось справжній смак Тенеріфе.

Коли та чому варто відвідувати Тенеріфе?

Весна (квітень – червень) – один із найкращих періодів для поїздки: тепло, сонячно, а натовпи ще невеликі, розповідається в Lonely Planet. Це чудовий час для походів у гори Анага, Національний парк Тейде та Тено, катання на велосипеді, парапланеризму та підводного плавання.

Літо (липень – серпень) – погода сонячна та тепла, а пляжі переповнені. Високі ціни на готелі і рейси, але відмінна можливість насолодитися курортним відпочинком.

Плечовий сезон (вересень – листопад) – натовпи спадають, а ціни на готелі та рейси падають. Вересень ще теплий, і Атлантика добре прогріта для купання. Це чудовий час для поєднання пляжів, походів у гори, дегустації місцевого вина та огляду культурних пам'яток Санта-Крус та Ла-Лагуни. Жовтень може бути дощовим, але це компенсується тишею і спокоєм острова.

Зима (грудень – лютий) – січень ідеальний для спостереження за китами, великих хвиль та Різдвяних свят. Лютий – час знаменитого Карнавалу в Санта-Крус з парадами, вечірками та ритмами самби.

Які ще поради повинні знати туристи?