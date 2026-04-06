Популярний тревел-блогер з Тенеріфе виділив 5 типових помилок, які туристи роблять на найбільшому острові Канарського архіпелагу. За його словами, саме вони заважають побачити "справжнє" обличчя острова, розповідається в Express.
Які помилки роблять більшість туристів під час відпочинку на Тенеріфе?
- Залишатися лише на півдні острова
Південь – це сонце і готелі, але душа Тенеріфе розташована на півночі: в Анага, Ла-Оротаві та Гарачіко. Саме там починається справжня магія,
– радить блогер.
Атмосфера міста Ла-Оротаві: дивитись відео
- Боятися погоди на півночі
Можливо, там трохи прохолодніше або більше туману, але це додає острову неповторної атмосфери.
Туман у лісах лаврових дерев – це не поганий прогноз, а найфотогенічніша атмосфера, яку ви коли-небудь побачите. Візьміть легку куртку,
– додає блогер.
- Ігнорувати логістику
Дороги на горі можуть здатися короткими на карті, але серпантин займає багато часу. Тому не варто поспішати: Тенеріфе не для тих, хто квапиться.
- Відвідувати гору Тейде у пік дня
Тейде – активний вулкан висотою 3 718 метрів, і його обов'язково варто побачити. Однак блогер радить уникати обіду, коли там найспекотніше та найбільше людей.
Зачекайте до заходу сонця. Спостерігати, як сонце сідає над хмарами – це досвід на все життя,
– зазначає він.
- Їжа для туристів
Забудьте про заморожену паелью в портах, – радить блогер. Шукайте гуачінчі на півночі острова. Місцеве вино та свіжий восьминіг – ось справжній смак Тенеріфе.
Коли та чому варто відвідувати Тенеріфе?
- Весна (квітень – червень) – один із найкращих періодів для поїздки: тепло, сонячно, а натовпи ще невеликі, розповідається в Lonely Planet. Це чудовий час для походів у гори Анага, Національний парк Тейде та Тено, катання на велосипеді, парапланеризму та підводного плавання.
- Літо (липень – серпень) – погода сонячна та тепла, а пляжі переповнені. Високі ціни на готелі і рейси, але відмінна можливість насолодитися курортним відпочинком.
- Плечовий сезон (вересень – листопад) – натовпи спадають, а ціни на готелі та рейси падають. Вересень ще теплий, і Атлантика добре прогріта для купання. Це чудовий час для поєднання пляжів, походів у гори, дегустації місцевого вина та огляду культурних пам'яток Санта-Крус та Ла-Лагуни. Жовтень може бути дощовим, але це компенсується тишею і спокоєм острова.
- Зима (грудень – лютий) – січень ідеальний для спостереження за китами, великих хвиль та Різдвяних свят. Лютий – час знаменитого Карнавалу в Санта-Крус з парадами, вечірками та ритмами самби.
