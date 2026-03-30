Часто туристам радять виділити свою валізу серед інших і для цього повісити на неї кольорову стрічку. Це справді хороша ідея, щоб багаж не загубився, але точно не варто робити це саме за допомогою стрічки, розповідає Mirror.

Дивіться також Як не стати легкою здобиччю у Барселоні: правила від українців, які врятують від шахраїв

Як звичайна стрічка на валізі може зіпсувати вашу подорож?

Багато пасажирів використовують кольорові стрічки на ручках валіз, щоб швидше знайти свій багаж на видачі. Проте працівник аеропорту Джон попереджає: такий хід може тільки ускладнити процес.

Стрічки, які люди прив'язують до своїх валіз для ідентифікації, можуть заважати скануванню багажу у зоні обробки. Якщо валізу не зможе просканувати автоматично, її відправлять на ручну перевірку, і вона може не потрапити на рейс,

– пояснює він.

Крім того, стрічки або інші підвіски можуть застрягти в механізмах конвеєра, зупинивши всю роботу та затримавши видачу інших багажів. Старі наклейки або теги від попередніх рейсів також створюють проблеми: машини можуть не розпізнати правильний штрихкод, і багаж ризикує опинитися не в тому літаку.

Стрічка можна застрягти у конвеєрі /фото Canva

Як правильно позначити свою валізу?

Щоб валіза виділялася серед інших, працівник радить використовувати кольорові ремені або обмотувати ручку кольоровим скотчем. Також можна скористатися чохлами для валіз: вони не тільки роблять багаж помітним, а й захищають від пошкоджень та вологи.

Дивіться також Соло-подорожі без ілюзій: які є плюси та мінуси та що варто знати перед першою поїздкою

Особливу увагу слід приділити кольору валізи. Чорні валізи – це найпоширеніший вибір мандрівників, але саме їх найчастіше гублять або плутають. Більшість пунктів загубленого багажу заповнені схожими чорними чемоданами, що ускладнює повернення речей власнику.

На платформі Quora також поділилися ще одним крутим лайфхаком: можна взяти яскраву клейку стрічку та намалювати великий хрест на валізі – так її точно буде легко помітити серед інших.

Які ще поради варто знати мандрівникам?