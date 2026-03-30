Часто туристам советуют выделить свой чемодан среди других и для этого повесить на него цветную ленту. Это действительно хорошая идея, чтобы багаж не потерялся, но точно не стоит делать это именно с помощью ленты, рассказывает Mirror.

Как обычная лента на чемодане может испортить ваше путешествие?

Многие пассажиры используют цветные ленты на ручках чемоданов, чтобы быстрее найти свой багаж на выдаче. Однако работник аэропорта Джон предупреждает: такой ход может только усложнить процесс.

Ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам для идентификации, могут мешать сканированию багажа в зоне обработки. Если чемодан не сможет просканировать автоматически, его отправят на ручную проверку, и он может не попасть на рейс,

– объясняет он.

Кроме того, ленты или другие подвески могут застрять в механизмах конвейера, остановив всю работу и задержав выдачу других багажей. Старые наклейки или теги от предыдущих рейсов также создают проблемы: машины могут не распознать правильный штрихкод, и багаж рискует оказаться не в том самолете.

Лента можно застрять в конвейере /фото Canva

Как правильно обозначить свой чемодан?

Чтобы чемодан выделялся среди других, работник советует использовать цветные ремни или обматывать ручку цветным скотчем. Также можно воспользоваться чехлами для чемоданов: они не только делают багаж заметным, но и защищают от повреждений и влаги.

Особое внимание следует уделить цвету чемодана. Черные чемоданы – это самый распространенный выбор путешественников, но именно их чаще всего теряют или путают. Большинство пунктов утерянного багажа заполнены похожими черными чемоданами, что затрудняет возврат вещей владельцу.

На платформе Quora также поделились еще одним крутым лайфхаком: можно взять яркую клейкую ленту и нарисовать большой крест на чемодане – так его точно будет легко заметить среди других.

