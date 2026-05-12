Бывшая бортпроводница и автор туристических материалов Тиффани Хок, которая годами летала международными рейсами, рассказала о самых больших ошибках путешественников, пишет Business Insider. Пассажиры могут ухудшить свой комфорт, даже сами не понимая этого.
Какие ошибки совершают туристы в самолете?
Ходят по салону самолета босиком
Многие пассажиры снимают обувь во время длительных рейсов, чтобы чувствовать себя комфортнее. Однако стюардесса не советует ходить по салону только в носках или босиком.
По ее словам, ковры в самолетах не всегда тщательно очищены, поэтому лучше одеть просто легкие тапочки.
Не тестируют подушку для шеи
U-образные дорожные подушки на самом деле на практике подходят не всем. Бортпроводница рассказала, что неоднократно видела, как пассажиры возили их с собой, а потом не пользовались ими из-за неудобства.
Перед поездкой подушку стоит протестировать дома, чтобы не носить зря лишний объем в ручной клади.
Не пьют воду в самолете
Пассажиры часто пьют меньше воды, чтобы реже вставать в туалет. Однако именно это может ухудшить самочувствие после перелета.
На большой высоте воздух в салоне очень сухой, поэтому организм теряет влагу быстрее. А еще может даже усилиться усталость из-за смены часовых поясов.
Подумайте о том, чтобы взять с собой пустую бутылку с водой и наполнить ее после прохождения контроля безопасности,
– отметила Тиффани Хок.
Одевают неподобающее одежду
Температура в салоне самолета может постоянно меняться. Кому-то может быть холодно, а кому-то жарко, поэтому угодить всем пассажирам трудно.
Именно поэтому для длительных рейсов советуют выбирать многослойную одежду, которую легко снять или одеть, в зависимости от ситуации.
В самолет стоит одевать многослойную одежду
Не заряжают гаджеты
Во время дальних перелетов большинство смотрят фильмы или что-то читают с планшета, но порой розетки в креслах не работают.
Перед посадкой нужно полностью зарядить все устройства, чтобы быть уверенными в том, что у вас не разрядится все очень быстро.
Забывают о важных мелочах
Воздух в салонах самолетов сухой, поэтому стюардесса советует не забывать бальзам для губ, чтобы предотвратить обтрескивание губ, и лосьон, чтобы предотвратить шелушение кожи.
Также возьмите беруши, чтобы заглушить звуки людей, которые жуют, говорят, кашляют и ходят по проходам. Маска для глаз поможет защитить глаза от вспышек света, струящихся через открытые шторы,
– добавила бортпроводница.
В ручную кладь следует также положить зубную щетку или жевательную резинку. Эти вещи пригодятся после длительного перелета.
Употребляют плохую пищу перед полетом
Стюадеса также советует избегать пищи и напитков, которые могут вызвать вздутие живота. На высоте газы расширяются из-за изменения давления, поэтому дискомфорт может усиливаться.
Именно поэтому перед полетом лучше не увлекаться газированными напитками и продуктами, после которых возникает метеоризм.
Какой цвет вещей не стоит одевать в самолет?
Туристы хотят выглядеть стильно в дороге, однако во время долгого перелета – это не всегда уместно, пишет The Mirror.
Путешественница с опытом не советует не одевать белые наряды. По ее словам, такая одежда быстро теряет опрятный вид в дороге. Достаточно лишь случайного пятна от еды или контакта с багажом, чтобы испортить вещь.
В белой одежде вы будете себя очень некомфортно чувствовать. Причиной этому будет желание сохранить чистоту белых вещей, поэтому лучше сделать ставку на темные цвета, в которых будет гораздо удобнее.
Что означают разные сигналы в самолете?
Один короткий сигнал в самолете означает вызов бортпроводника, два сигнала – достижение высоты 3 тысячи метров, а три сигнала – срочная ситуация. Эти сигналы адресованы не пассажирам – они служат для коммуникации между пилотами и бортпроводниками.
Общий принцип сигналов одинаков для большинства коммерческих рейсов, но детали могут отличаться в зависимости от правил конкретной авиакомпании.