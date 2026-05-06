Большинство пассажиров их просто игнорирует, поскольку они не звучат тревожно и не привлекают особого внимания, пишет Travel + Leisure. О них подробнее рассказал пилот, основатель и генеральный директор частной авиационной компании Amalfi Jets Колин Джонс.

Эти сигналы адресованы не пассажирам – они служат для коммуникации между пилотами и бортпроводниками.

Какие сигналы можно услышать в самолете?

Во время перелета можно услышать различные типы звуков и каждый из них имеет свое значение.

Один короткий сигнал означает, что кто-то из пилотов вызывает бортпроводника. Это может быть просьба принести напиток или чем-то помочь.

Двойной сигнал имеет уже другое значение. Он звучит тогда, когда самолет достигает высоты 3 тысячи метров. В этот момент экипаж начинает подготовку к обслуживанию пассажиров. В это время уже позволяют вставать с мест и пользоваться телефонами.



Иногда можно услышать даже три сигнала подряд, но это случается крайне редко. Такой звук означает важный вызов экипажа.

Три звуковых сигнала – это "приоритетная связь". Кабина пилотов вызывает бортпроводников со срочным сообщением или чрезвычайной ситуацией,

– добавил Колин Джонс.

В таком случае пассажирам стоит просто оставаться на своих местах и ждать дальнейших объявлений от экипажа.

Общий принцип сигналов одинаков для большинства коммерческих рейсов, но детали могут отличаться в зависимости от правил конкретной авиакомпании.

Зачем в самолете приглушают свет?

Вместе со звуками, туристы могли замечать еще одну особенность в салоне самолета – приглушение света во время взлета и посадки. The Guardian пишет, что так делают умышленно из соображений безопасности. Цель состоит в том, чтобы в случае аварийной ситуации или экстренной эвакуации пассажиры могли лучше адаптироваться в темноте.

Плавное затемнение позволяет им привыкнуть к низкому уровню света, тогда как резкое изменение освещения может "ослепить глаза". Приглушение света является постоянным в самолете, но большинство даже не задумывались, что это не просто так.

