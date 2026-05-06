Більшість пасажирів їх просто ігнорує, оскільки вони не звучать тривожно і не привертають особливої уваги, пише Travel + Leisure. Про них детальніше розповів пілот, засновник і генеральний директор приватної авіаційної компанії Amalfi Jets Колін Джонс.

Ці сигнали адресовані не пасажирам – вони слугують для комунікації між пілотами і бортпровідниками.

Які сигнали можна почути в літаку?

Під час перельоту можна почути різні типи звуків і кожен з них має своє значення.

Один короткий сигнал означає, що хтось із пілотів викликає бортпровідника. Це може бути прохання принести напій або чимось допомогти.

Подвійний сигнал має вже інше значення. Він звучить тоді, коли літак досягає висоти 3 тисячі метрів. У цей момент екіпаж починає підготовку до обслуговування пасажирів. У цей час вже дозволяють вставати з місць та користуватися телефонами.



Іноді можна почути навіть три сигнали поспіль, але це трапляється вкрай рідко. Такий звук означає важливий виклик екіпажу.

Три звукові сигнали – це "пріоритетний зв’язок". Кабіна пілотів викликає бортпровідників з терміновим повідомленням або надзвичайною ситуацією,

– додав Колін Джонс.

У такому випадку пасажирам варто просто залишатися на своїх місцях і чекати подальших оголошень від екіпажу.

Загальний принцип сигналів однаковий для більшості комерційних рейсів, але деталі можуть відрізнятися залежно від правил конкретної авіакомпанії.

Навіщо у літаку приглушують світло?

Разом зі звуками, туристи могли помічати ще одну особливість у салоні літака – приглушування світла під час взльоту та посадки. The Guardian пише, що так роблять зумисно з міркувань безпеки. Мета полягає у тому, щоб у разі аварійної ситуації або екстреної евакуації пасажири могли краще адаптуватися у темряві.

Плавне затемнення дозволяє їм звикнути до низького рівня світла, тоді як різка зміна освітлення може "осліпити очі". Приглушування світла є постійним у літаку, але більшість навіть не задумувалися, що це не просто так.

