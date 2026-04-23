Чимало туристів намагаються виглядати стильно в дорозі, проте експерти радять думати в першу чергу про зручність, пише The Mirror. Під час перельотів варто враховувати на певні нюанси, бо їхнє ігнорування може призвести до дискомфорту.

Який одяг не варто одягати в літак?

Туристка Лорі є дружиною пілота й багато років живе в авіаційному середовищі, тому розповіла, яких саме речей потрібно уникати під час польоту.

Вона радить не одягати білий одяг. За її словами, він швидко втрачає охайний вигляд у дорозі. Достатньо лише випадкової плями від їжі чи контакту з багажем, щоб зіпсувати увесь образ.

Окрім того, у білому одязі ви будете себе дуже некомфортно почувати. Причиною цьому буде бажання зберегти чистоту білих речей, тому краще зробити ставку на темні кольори, в яких буде набагато зручніше.



Білі речі краще не одягати у літак / Фото Pinterest

Також не слід одягати в літак комбінезони. Вони хоч і виглядають ефектно, проте у маленькому туалеті можуть стати додатковим випробовуванням.

У політ не варто одягати речі з жорстких тканин. Йдеться про щільний денім чи шкіру. Такий одяг може дуже обмежити рухи й створити відчуття дискомфорту під час тривалого сидіння.

Під час польоту у салоні змінюється тиск, тож тіло може трохи набрякати. Коли ви будете одягнені у тісний та негнучкий одяг, то це викличе додатковий дискомфорт.

А ще надто щільні речі можуть ускладнювати кровообіг, що є небажаним під час довгих перельотів. Саме тому важливо обирати вільний та м’який одяг, який не сковуватиме рухів. Одним з найкращих виборів вважається спортивний костюм, який зробить політ максимально комфортним.

Довге сидіння без руху погано впливає на кровообіг, тому задля уникнення набряку ніг, туристам радять возити із собою в салоні літака тенісний м'ячик, пише Express. Достатньо лише легенького перекочувати м’яч під стопами під час польоту, щоб стимулювати кровообіг та зменшити напруження у підошвах та литках.

