Наближається сезон відпусток, тож питання комфорту в літаках стає актуальним, пише Express. Досвідчені бортпровідники запевняють, що у літаку можна заснути – усе залежить від правильного підходу.
Де сидіти, щоб виспатися у літаку?
Місце у салоні літака може вирішити багато що. За словами бортпровідниці Шеррі Пітерс, найгірший варіант – це сидіння біля туалетів. Там постійно ходять люди, утворюються черги, грюкають двері й працює екіпаж, тож це робить повноцінний відпочинок майже неможливим.
Натомість вона радить обирати місце подалі від цих зон, і, за можливості, біля вікна.
Сидіння біля вікна дозволяє створити хоча б мінімальний комфорт, бо можна закрити шторку ілюмінатора, спертися на стінку літака й уникнути постійних дотиків людей, які проходять повз. За словами стюардеси, сон навіть 1 – 2 години має велике значення.
Сон у літаку має вирішальне значення / Фото Pexels
Багато пасажирів очікують, що заснуть в літаку самі по собі, але у економ-класі це рідко працює, тому потрібно створити умови для відпочинку.
Навіть у літаку можна частково керувати своїм комфортом. Достатньо закрити шторку, використовувати маску для очей та беруші, щоб зменшити вплив світла та шуму.
Додатковий комфорт дає подушка для шиї, а місце біля вікна дозволить зручно спертися й уникнути зайвих рухів навколо.
Ці прості підходи часто допомагають отримати максимум відпочинку не лише в літаку, але й у будь-якому іншому транспорті – поїздах чи автобусах.
До слова, експерт з авіаційної безпеки рекомендує вибирати місця біля аварійних виходів або над крилами для підвищеної безпеки, пише Mirror. Попри всі страхи, комерційні авіаперельоти надзвичайно безпечні.
Які ще є лайфхаки?
Багаж можуть затримати через колоду карт, яка на рентгені виглядає підозріло через свою щільність. Експерти радять класти карти в лоток окремо для уникнення додаткових перевірок.
Працівники багажного відділення рекомендують використовувати валізи з міцним корпусом, хорошими колесами та м'якою внутрішньою обшивкою, щоб зменшити ризик пошкодження під час авіаперельотів.