Приближается сезон отпусков, поэтому вопрос комфорта в самолетах становится актуальным, пишет Express. Опытные бортпроводники уверяют, что в самолете можно заснуть – все зависит от правильного подхода.
Читайте также Туристов призывают фотографировать багаж перед вылетом: зачем это делать
Где сидеть, чтобы выспаться в самолете?
Место в салоне самолета может решить многое. По словам бортпроводницы Шерри Питерс, худший вариант – это сидение возле туалетов. Там постоянно ходят люди, образуются очереди, хлопают двери и работает экипаж, поэтому это делает полноценный отдых почти невозможным.
Вместо этого она советует выбирать место подальше от этих зон, и, по возможности, у окна.
Сидение у окна позволяет создать хотя бы минимальный комфорт, потому что можно закрыть шторку иллюминатора, опереться на стенку самолета и избежать постоянных прикосновений людей, которые проходят мимо. По словам стюардессы, сон даже 1 – 2 часа имеет большое значение.
Сон в самолете имеет решающее значение / Фото Pexels
Многие пассажиры ожидают, что заснут в самолете сами по себе, но в эконом-классе это редко работает, поэтому нужно создать условия для отдыха.
Даже в самолете можно частично управлять своим комфортом. Достаточно закрыть шторку, использовать маску для глаз и беруши, чтобы уменьшить влияние света и шума.
Дополнительный комфорт дает подушка для шеи, а место у окна позволит удобно опереться и избежать лишних движений вокруг.
Эти простые подходы часто помогают получить максимум отдыха не только в самолете, но и в любом другом транспорте – поездах или автобусах.
К слову, эксперт по авиационной безопасности рекомендует выбирать места возле аварийных выходов или над крыльями для повышенной безопасности, пишет Mirror. Несмотря на все страхи, коммерческие авиаперелеты чрезвычайно безопасны.
Какие еще есть лайфхаки?
Багаж могут задержать из-за колоды карт, которая на рентгене выглядит подозрительно из-за своей плотности. Эксперты советуют класть карты в лоток отдельно во избежание дополнительных проверок.
Работники багажного отделения рекомендуют использовать чемоданы с прочным корпусом, хорошими колесами и мягкой внутренней обшивкой, чтобы уменьшить риск повреждения во время авиаперелетов.