Приближается сезон отпусков, поэтому вопрос комфорта в самолетах становится актуальным, пишет Express. Опытные бортпроводники уверяют, что в самолете можно заснуть – все зависит от правильного подхода.

Где сидеть, чтобы выспаться в самолете?

Место в салоне самолета может решить многое. По словам бортпроводницы Шерри Питерс, худший вариант – это сидение возле туалетов. Там постоянно ходят люди, образуются очереди, хлопают двери и работает экипаж, поэтому это делает полноценный отдых почти невозможным.

Вместо этого она советует выбирать место подальше от этих зон, и, по возможности, у окна.

Сидение у окна позволяет создать хотя бы минимальный комфорт, потому что можно закрыть шторку иллюминатора, опереться на стенку самолета и избежать постоянных прикосновений людей, которые проходят мимо. По словам стюардессы, сон даже 1 – 2 часа имеет большое значение.



Сон в самолете имеет решающее значение

Многие пассажиры ожидают, что заснут в самолете сами по себе, но в эконом-классе это редко работает, поэтому нужно создать условия для отдыха.

Даже в самолете можно частично управлять своим комфортом. Достаточно закрыть шторку, использовать маску для глаз и беруши, чтобы уменьшить влияние света и шума.

Дополнительный комфорт дает подушка для шеи, а место у окна позволит удобно опереться и избежать лишних движений вокруг.

Эти простые подходы часто помогают получить максимум отдыха не только в самолете, но и в любом другом транспорте – поездах или автобусах.

К слову, эксперт по авиационной безопасности рекомендует выбирать места возле аварийных выходов или над крыльями для повышенной безопасности, пишет Mirror. Несмотря на все страхи, коммерческие авиаперелеты чрезвычайно безопасны.

