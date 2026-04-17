Несколько фотографий смогут помочь в случае повреждения или потери багажа, пишет Travel + Leisure.

Специалисты по путешествиям советуют заранее сделать фото не только внешнего вида чемодана, но и багажной бирки и вещей внутри. Такая простая формальность в случае необходимости может стать доказательством и успокоить в непредвиденных ситуациях.

Какие преимущества дает фото чемодана перед вылетом?

Авиакомпания сможет идентифицировать багаж

Если чемодан не приедет на ленте, его придется описывать сотрудникам. И здесь возникает самая большая проблема, потому что большинство чемоданов имеют одинаковый вид.

Благодаря фото можно указать на детали, которые сложно вспомнить по памяти. Это может быть логотип, царапины или другие различия. Именно по таким определенным признакам работникам будет гораздо легче найти багаж среди других.

Показывает на фото содержимое вещей

В случае потери багажа работники могут попросить перечислить его содержимое. И фото станет реальной подсказкой.

Зачем если на фото не удастся зафиксировать все, то это все равно поможет зафиксировать общий набор вещей и отдельные предметы. Это особенно важно при обращении в страховую компанию.

Фото может подтвердить, что вещи были действительно в чемодане и сделать процесс рассмотрения быстрее.



Перед вылетом содержимое чемодана стоит сфотографировать / Фото Pexels

Фото бирки чемодана

Кроме фото чемодана и содержимого, нужно еще сфотографировать и багажную бирку, которую выдают при регистрации. На ней содержится номер и штрих-код, по которому отслеживается багаж. Они понадобятся при подаче заявления или обращении в авиакомпанию.

Фото новых вещей

Во время путешествий многие покупают новые вещи – одежду, подарки или другие покупки. Если же багаж потеряется, то эти предметы могут учесть при компенсации, но только при наличии подтверждения.

Частая ошибка туристов – не фиксировать новые покупки. Без этого сложно доказать их наличие. Страховые компании оценивают стоимость вещей, учитывая их износ. Поэтому чем больше доказательств есть, тем проще будет получить компенсацию.

К слову, путешественникам не советуют выделяться чемоданом в аэропорту, пишет Express. Ворам бросаются в глаза новые, роскошные и яркие чемоданы, особенно брендированные. Это дает им понимание, что внутри есть много дорого товара и ценных вещей.

Старый, потертый чемодан часто производит противоположный эффект – он выглядит менее привлекательно и не обещает легкой наживы. Эксперты советуют не стесняться ездить с немного подержанным чемоданом, на котором есть царапины или пыль на колесах. Такой вид не привлекает внимание воров.

