Украинцы на платформе тредс обсудили неочевидный лайфхак для прохождения контроля в аэропорту: если жидкости не помещаются в один прозрачный пакет, можно снять крышечки с флаконов – так они занимают меньше места. Именно этот совет и стал причиной дискуссии.

Можно ли снимать крышки с флаконов с жидкостями для прохождения контроля в аэропорту?

Пользователи разделились во мнениях: одни считают такой способ практичным и уверяют, что он работает, другие же называют его сомнительным из-за риска протекания и возможных замечаний на контроле.

В комментариях пользователи также поделились альтернативным способом – раскладывать жидкости в несколько пакетов или даже в разные лотки, иногда подавая их как вещи разных пассажиров. Некоторые отмечают, что это неоднократно "работало" на практике.

Реакция на лайфхак / скриншот с платформы тредс

Сколько жидкости можно взять в самолет?

Пассажирам следует учитывать, что правила перевозки жидкостей в самолете зависят от типа багажа. В зарегистрированном багаже действуют общие ограничения по весу и размеру, однако важно учитывать перечень запрещенных веществ и правила страны назначения. Зато в ручной клади действуют значительно более строгие требования: объем каждой емкости не должен превышать 100 миллилитров, а общее количество жидкостей должно помещаться в один прозрачный пакет объемом до 1 литра.

