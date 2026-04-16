Украинцы на платформе тредс обсудили неочевидный лайфхак для прохождения контроля в аэропорту: если жидкости не помещаются в один прозрачный пакет, можно снять крышечки с флаконов – так они занимают меньше места. Именно этот совет и стал причиной дискуссии.
Смотрите также Не только для экономии: настоящие плюсы автобусных туров
Можно ли снимать крышки с флаконов с жидкостями для прохождения контроля в аэропорту?
Пользователи разделились во мнениях: одни считают такой способ практичным и уверяют, что он работает, другие же называют его сомнительным из-за риска протекания и возможных замечаний на контроле.
В комментариях пользователи также поделились альтернативным способом – раскладывать жидкости в несколько пакетов или даже в разные лотки, иногда подавая их как вещи разных пассажиров. Некоторые отмечают, что это неоднократно "работало" на практике.
Реакция на лайфхак / скриншот с платформы тредс
Смотрите также Как пережить полет без дискомфорта в ушах: проверенные советы от украинцев
Сколько жидкости можно взять в самолет?
Пассажирам следует учитывать, что правила перевозки жидкостей в самолете зависят от типа багажа. В зарегистрированном багаже действуют общие ограничения по весу и размеру, однако важно учитывать перечень запрещенных веществ и правила страны назначения. Зато в ручной клади действуют значительно более строгие требования: объем каждой емкости не должен превышать 100 миллилитров, а общее количество жидкостей должно помещаться в один прозрачный пакет объемом до 1 литра.
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Недавно мы рассказывали о необычных турах по миру. Например, существует программа, которая позволяет облететь планету на частном самолете. Такой маршрут длится 2 недели и охватывает самые известные уголки мира – от тропических отров до исторических городов.
Или узнайте о минусах Парижа. Как минимум, город почти всегда переполнен. Это один из самых посещаемых городов мира, поэтому очереди, толпы возле главных достопримечательностей и постоянный туристический поток – привычная реальность.