Українці на платформі тредс обговорили неочевидний лайфхак для проходження контролю в аеропорту: якщо рідини не вміщаються в один прозорий пакет, можна зняти кришечки з флаконів – так вони займають менше місця. Саме ця порада й стала причиною дискусії.

Чи можна знімати кришки з флаконів з рідинами для проходження контролю в аеропорту?

Користувачі розділилися у думках: одні вважають такий спосіб практичним і запевняють, що він працює, інші ж називають його сумнівним через ризик протікання та можливі зауваження на контролі.

У коментарях користувачі також поділилися альтернативним способом – розкладати рідини у кілька пакетів або навіть у різні лотки, іноді подаючи їх як речі різних пасажирів. Дехто зазначає, що це неодноразово "працювало" на практиці.

Реакція на лайфхак / скриншот з платформи тредс

Скільки рідини можна взяти у літак?

Пасажирам варто враховувати, що правила перевезення рідин у літаку залежать від типу багажу. У зареєстрованому багажі діють загальні обмеження за вагою та розміром, однак важливо зважати на перелік заборонених речовин і правила країни призначення. Натомість у ручній поклажі діють значно суворіші вимоги: об'єм кожної ємності не повинен перевищувати 100 мілілітрів, а загальна кількість рідин має вміщуватися в один прозорий пакет об'ємом до 1 літра.

