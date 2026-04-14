Попит на ексклюзивні подорожі починає зростати, пише Euronews. Дуже багаті люди шукають для себе індивідуальні маршрути й повну приватність.

Їх цікавить те, що недоступне для масового туриста, тож деякі незвичні тури здатні здивувати й вразити навіть досвідчених мандрівників.

Які є найексклюзивніші тури у світі?

Навколо світу на приватному літаку

Є готова програма, яка дозволяє облетіти планету на приватному літаку. Такий маршрут триває 2 тижні й охоплює найвідоміші куточки світу – від тропічних отровів до історичних міст.

Мандрівники мають змогу побачити Бору-Бору, Галапагоські острови, Петру, Кіото, Мальдіви, Ісландію та інші унікальні місця. Програма включає не лише екскурсії, але й тематичні майстер-класи чи занурення в культуру країни.

Усередині приватного літака – розкладні ліжка, індивідуальні крісла, авторське меню та команда консьєржів. Ціна такої подорожі стартує від 220 тисяч доларів. У вартість входить переліт, проживання, харчування і трансфери.



Багаті люди обирають ексклюзивні тури / Фото Pexels

Приватний острів для двох

Оренда цілого острова – ще один рівень розкоші. Такий формат підходить для якихось особливих подій чи відпочинку без сторонніх людей.

На таких островах задля максимальної приватності зазвичай є лише кілька вілл. Гості можуть обирати житло на воді чи біля океану з власними басейнами.

Серед доступних напрямків – острови на Філіппінах, на Фіджі, Багамах чи Мальдівах. Деякі з них вже належать відомим особистостям.

До стандартного набору послуг входить персонал, індивідуальне меню та приватні злітні смуги. Вартість починається від кількох десятків тисяч доларів за ніч, а в окремих випадках може сягати на 100 тисяч.

Подорож в космос

Для туристів, які шукають екстриму найкраще підходить космічний туризм. Найпростіший варіант – це короткий суборбітальний політ тривалість 10 хвилин. Після перетину умовної межі космосу пасажири отримують кілька хвилин невагомості та можливість побачити Землю з величезних ілюмінаторів.

Є ще більш екстремальніші варіанти – довші польоти з ще вираженішим ефектом невагомості або навіть подорож на орбіту, яка триває кілька днів.

Що цікаво, польоти проходять у досить комфортних умовах – з сучасними інтер’єрами, зручними сидіннями, панорамними вікнами та всіма необхідними зручностями. Найбільше у цій подорожі вражає вартість, яка може досягати десятки мільйонів доларів за одну людину.

Подорож на Антарктиду та в Арктику

Також у тренді зараз подорожі до найвіддаленіших куточків планети. Полярні регіони приваблюють тих, хто хоче відчути повну ізоляцію.

Туристів доставляють приватними літаками до спеціальних таборів у глибині Антарктиди. Там вони можуть жити у сучасних капсулах з підігрівом та насолоджуватися смачною кухнею.

Також можна побачити Полярний полюс та колонію імператорських пінгвінів. Вартість такого туру починається від десятків тисяч доларів. Існують також круїзи Арктикою з гелікоптерами, підводгними човнами та науковими експедиціями на борту.



Заможні туристи обирають ексклюзивні тури / Фото Pexels

Багатомісячні круїзи навколо світу

Новий виток популярності переживають круїзи формату "все включено". Особливо це стосується тривалих подорожей, які тривають кілька місяців.

Такі маршрути дозволяють відвідати десятки країн, не турбуючись про організацію, оскільки все вже включене у вартість.

Пасажири живуть у просторих номерах люкс із балконами, користуються ресторанами з високою кухнею та мають доступ до спа, фітнес-зони та інших лаунжів. Така подорож може тривати 140 днів та охоплювати різні континенти.

Куди поїхати на відпочинок у червні?

Туристичний експерт Том Барбер рекомендує відвідати Румунію, Іспанію та Португалію в червні, пише Independent. За його словами, в кожній з цих країн можна отримати незабутні враження.

У цих країнах можна насолодитися історичними містами Трансільванії, мальовничими пейзажами Менорки та фестивалями Лісабона.

