Олександр Усик – це видатний український професійний боксер, який постійно підтримує ідеальну спортивну форму та має великі фізичні навантаження. Водночас важливою частиною його життя є відновлення та відпочинок. Багатьом шанувальникам цікаво, де саме чемпіон проводить свій вільний час і як виглядають його поїздки поза рингом.

Де зазвичай відпочиває Олександр Усик?

Іспанія

У липні 2025 Олександр Усик разом із дружиною Катериною прибули до Малаги в Іспанію приватним літаком з Лондона. Основною метою поїздки була зустріч із синами Кирилом та Михайлом, які тимчасово живуть на Коста-дель-Соль під опікою бабусь і дідусів. Під час перебування в Іспанії Усик поєднував сімейний відпочинок із контролем міжнародних бізнес-проєктів і підтримкою спортивної форми.

Також у цей період після перемоги над Даніелем Дюбуа подружжя провело романтичну фотосесію на пляжі, прогулюючись босоніж, обіймаючись і ділячись сімейними моментами в інстаграмі.

Олександр та Катерина в Іспанії / інстаграм ukyk_kate1505

Таїланд

У грудні 2025 Усик перебував у Таїланді в період очікування наступного бою. Це була пауза між поєдинками, яка поєднувала відновлення та перебування в теплій країні, частково разом із сім'єю.

Усик у Таїланді у грудні 2025 року / фейсбук Source of Boxing

У 2026 році подружжя знову перебувало в Таїланді. Катерина публікувала світлини з поїздки в інстаграмі, де були спільні фото пари, відпочинок на природі, заходи сонця та спокійна сімейна атмосфера.

Катерина та Олександр у Таїланді у січні 2026 року / інстаграм ukyk_kate1505

США

Після дебюту Усика у надважкій вазі в США у 2019 році та перемоги над Чаззом Візерспуном, боксер залишався в країні на відновлення. У цей період його з дружиною помічали під час відпочинку на яхті, що стало частиною післябойового релаксу.



Усик із дружиною в США / фото instagram.com/belowthebeltboxing

Звичайно, часто буває так, що відпочинок поєднується з робочими поїздками, і через насичений графік – усе це постійно переплітається.

Тепер ви знаєте, які локації для відпочинку обирає Олександр та його дружина. Але не менш цікаво дізнатися, які продукти не їсть Усик. Зокрема, він уникає надмірного споживання цукру й фастфуду. Також у період інтенсивної підготовки до боїв, не входять до раціону супи. Команда робить акцент на більш концентрованих джерелах нутрієнтів, де простіше точно контролювати баланс білків, жирів і вуглеводів.

Водночас серед харчових вподобань боксера є й більш традиційні елементи. Усик неодноразово зазначав свою прихильність до української кухні, і особливе місце в ній займає сало, від якого він ніколи не відмовляється.