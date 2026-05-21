Мовиться про пляжі з чорним кольором піску. І з посиланням на geologyin.com та не тільки ми розповімо про них трохи докладніше, зокрема й про найкрасивіші.

Фантастична краса – і без будь-яких фільтрів: де у світі знайти ідеальні чорні пляжі?

Вулканічні пляжі з темним піском та галькою приваблюють мандрівників дикою красою та унікальною атмосферою. Окрім відомих усім Канарських островів, такі дивовижні місця приховані в багатьох інших куточках планети.

Оцей чорний пісок, що цікаво, не є якимось одним конкретним матеріалом, на всіх пляжах однаковим. Це суміш різних темних мінералів та уламків гірських порід, як пояснюють на sandatlas.org. Але ця суміш, окрім краси, завжди ховає давню історію

У кожному вигнутому пляжі, у кожній піщинці є історія Землі,

– справедливо зазначала екологиня Рейчел Карсон, яку цитує noaa.gov.

Окрім геологічного значення, ці чорні пляжі мають важливу екологічну та культурну цінність. Вони є природними інкубаторами для рідкісних видів морських черепах, вони ж надихають митців та письменників, і вони само зберігають автентичну культуру місцевих громад.

Ці унікальні витвори природи виникли не випадково й не миттєво – вони формувалися впродовж тисячоліть, здебільшого завдяки взаємодії гарячої лави та холодної океанської води. А оскільки на Землі чимало вулканічно активних регіонів, то і відповідь на питання "де шукати чорні пляжі" проста – вони є майже всюди. Інша справа – які з них найкрасивіші та найбільше приваблюють туристів.

Які чорні пляжі у різних теплих регіонах світу сміливо можна називати найкращими?

Почати варто, звісно, з Пуналу'у. Він розташований на південно-східному узбережжі Великого острова Гаваїв, як пише thoroughlytravel.com, і є одним із найвідоміших темних узбереж у світі. Тамтешній пісок із базальтової лави утворився, коли розпечена магма вулкана Кілауеа досягала океану і миттєво подробилася від контакту з водою. Це місце також є унікальним притулком для зелених морських черепах хону, які перебувають під загрозою зникнення. Туристам заборонено торкатися їх, але й спостереження – неабияка насолода.

Далі слід згадати грецький острів Санторіні. Це місце відоме контрастами, а пляжі Перісса та Камарі є яскравими тому підтвердженнями. Перісса пропонує довгу берегову лінію з розвиненою інфраструктурою, а чорний пісок тут з'явився після катастрофічного Мінойського виверження близько 1600 року до нашої ери. Камарі розкинувся по інший бік скелі Меса-Вуно, і він вкритий дрібною чорною галькою. Під літнім сонцем це каміння прогрівається настільки сильно, що пересуватися берегом без взуття практично неможливо. Особливого шарму Камарі додає вечірнє підсвічування скелі та близькість до руїн Стародавньої Фіри, куди мандрівники можуть піднятися просто з узбережжя.

Тепер поглянемо у бік Стромболі. Це найвіддаленіший куточок Еолійського архіпелагу на північ від Сицилії – однойменний вулкан на острові безперервно вивергається вже понад 2000 років, забезпечуючи місцеві пляжі свіжими порціями чорного піску та застиглої лави. Найпопулярнішим місцем для відпочинку тут є пляж Фікогранде завдовжки у близько 600 метрів. Звідси відкривається неймовірний краєвид на вулканічний стовп Стромболіккіо, що височіє посеред моря.

Жоден рейтинг пляжів не обійдеться без Таїті. Пляж Таутіра на південному сході цього острова Французької Полінезії вважають одним із найменш зіпсованих цивілізацією місць на планеті. Антрацитовий пісок тут контрастує з бірюзовою водою та величними зеленими скелями долини Вайтепіха. Свого часу ці дикі пейзажі надихали відомого письменника Роберта Льюїса Стівенсона.

Нас не зрозуміють, якщо не напишемо про Балі. Там на півночі розташований пляж Ловіна, який приваблює зовсім іншою атмосферою. Замість великих хвиль тут панує спокійне море, а головною розвагою для туристів є зустріч із сотнями диких дельфінів на світанку. Щоранку десятки традиційних човнів чукунг виходять у море, щоб показати мандрівникам цих граційних тварин. Неподалік у джунглях також є гарячі вулканічні джерела Банджар.

І задля екзотики звернімося до Коста-Рики. Плая Негра у провінції Гуанакасте – буквально легендарний пляж, він здобув всесвітню славу після виходу культового фільму про серфінг "Нескінченне літо II". Його темний пісок оточений густими тропічними лісами, де мешкають мавпи-ревуни та екзотичні птахи. Хвилі тут вражають, а проте під час відливів скелясті рифи утворюють безпечні природні басейни для купання, тож задоволені будуть всі. Цікаво, що попри популярність тут тримається затишна атмосфера філософії Pura Vida – простого життя.

А які є найпопулярніші пляжі світу з – навпаки – білосніжним піском?

Коли ми говоримо про білосніжні піски, одразу хочеться згадати про острів Ісла-Пасіон поблизу Косумеля у Мексиці. Багато хто насправді каже, що це найкращий пляж світу – і саме завдяки дивовижно білому піску, бірюзовій воді та атмосферній доступності лише човном. А ще острів приваблює кораловими рифами та місцями гніздування морських черепах.

І як тут не сказати про "Білий рай" – пляж Whitehaven в Австралії. Практично всі туристи, які його відвідали, здивовані не тільки кольорами піску, а й особливим звуками на пляжі – бо пісок там скрипить під час ходьби. Цей феномен називають "співочий пісок", а виникає він через тертя між рівномірними й сухими піщинками.