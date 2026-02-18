Особливістю цього куточка Карибського басейну є те, що дібратися до нього можна лише на човні, пише Express. Мандрівники називають це місце бездоганним для відпочинку.

Чим особливий острів Ісла-Пасіон?

Острів приваблює чистими піщаними берегами, кришталево прозорою водою та пальмами, які створюють картинку наче з туристичного буклета. У водах можна побачити скатів, а сама акваторія підходить для снорклінгу, прогулянок на човні чи каяку.

Він відомий заповідними кораловими рифами та місцями гніздування морських черепах. Це популярний напрямок для одноденних поїздок із Плайя-дель-Кармен, а від Косумеля сюди плисти всього близько 10 хвилин.

Найкращий період для подорожей – з листопада по квітень, коли погода тепла і комфортна. Через віддаленість відвідувачам необхідно бронювати денний тур, але враження того варті.

Один з туристів зазначив, що поїздка чудово підходить для сімейного відпочинку. Тут все добре організовано, на острові багато їжі та напоїв, а також чиста інфраструктура.

Які пляжі входять в десятку найкращих у 2026 році?

Ісла Пасіон – Косумель, Мексика;

Елафонісі – Крит, Греція;

Лагуна Балос – Кісамос, Греція;

Ігл-Біч – Аруба;

Praia da Falésia – Алгарве, Португалія;

Банановий пляж – Ко-Хе, Таїланд;

La Jolla Cove – Каліфорнія, США;

Ла Пелоза – Сардинія, Італія;

Менлі-Біч – Сідней, Австралія;

Пляж Боулдерс – Саймонс-Таун, Південна Африка.

Для багатьох мандрівників саме пляж стає головною причиною подорожі. Ісла-Пасіон поблизу Косумеля в Мексиці отримав першість завдяки відгукам мільйонів туристів зі всього світу.

Яка країна є ідеальною для морської відпустки?

Португалія пропонує різноманітний відпочинок: пляжі Алгарве, скелясті береги Мадейри та велосипедні маршрути долиною Дору, пише Daily Mail. Туристи можуть насолоджуватися як активним, так і спокійним відпочинком, включаючи дегустацію вина та прогулянки по історичних містах.

