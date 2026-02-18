Приголомшливий архіпелаг із моторошною історією, залишається переважно ізольованим від сучасного світу. Мар-Менор у іспанському регіоні Мурсія відомий не лише спокійними солоними водами та чудовим кліматом, а й п'ятьма островами, що виникли в результаті підводної вулканічної активності, розповідає Mirror.

До яких іспанських островів складно дістатися та чому?

Вони утворилися мільйони років тому і згодом перетворилися одночасно на туристичну атракцію та природний заповідник. Вздовж її берегів виросли готелі та бари, тоді як острови залишаються охоронюваною територією, рідко відвідуваною туристами, із особливим статусом охоронюваної зони для птахів.



Острів Барон / фото Вікіпедії

Дістатися до островів непросто, але можливо – за попередньою організацією через операторів човнових турів, які мають дозвіл пришвартовуватися в певних місцях архіпелагу. Острів Барон – найбільший у Мар-Менорі, площею 94 гектари, природний заповідник і приватна власність родини Фігероа. Доступ сюди можливий лише через тури на човні Flippa або за особистим запрошенням власників.

До 10 дорослих можуть розміститися у 7 двомісних номерах. Котеджі та Мисливський Будиночок оформлені в середземноморському стилі. Вежа має 3 спальні, 2 вітальні та міні-кухню на 5 поверхах, за 20 хвилин ходьби від пляжу, розповідається в Vladi Private Islands.

Для дозвілля гостям доступні човник, яхта, підводне плавання, катання на Hobie Cat, риболовля, три поля для гольфу та відвідування середньовічних міст поблизу. Кращий час для подорожі – це березень – червень або вересень – грудень. На острові розташовані палац і вежа 19 століття. Частіше ж тут можна зустріти диких муфлонів.

Острів Пердігера колись славився популяцією куріпок і з'єднувався дамбою з островом Еспартера. Протягом іспанської громадянської війни він слугував місцем бомбардувань, через що залишки вибухівки довгий час робили його небезпечним для відвідувачів.



Острів Пердігера / фото Вікіпедії

Надмірний пішохідний рух у 90-х спричинив ерозію берегів, а з 2007 року доступ обмежений. Острів Deer – 16 гектарів вулканічної землі на півдні лагуни. Його штучна дамба була демонтована для збереження делікатної екосистеми.

Острів Круглий – найменший із п'яти, майже не відвідуваний людьми і служить місцем гніздування водоплавних птахів. Острів Суб'єкта розташований найближче до берегової лінії у відокремленому районі Кала-дель-Піно, де ростуть чебрець та лаванда.

