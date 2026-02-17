Мальовничий чорноморський регіон Болгарії цього року називають "новою Майоркою" завдяки доступним цінам і чарівним пейзажам, які можуть затьмарити популярні Балеарські острови, розповідає Express.

"Нова Майорка" із золотими пляжами: чому Болгарія стає улюбленим напрямком туристів?

Пляжі з золотим піском, доступна їжа та прохолодні напої роблять Болгарію надзвичайно привабливою для туристів. Країна пропонує ідеальне поєднання пляжів без натовпів, багатої культури та смачної кухні.

Столиця Софія зачаровує всіх мандрівників архітектурою та вуличками, а поблизу розташований знаменитий монастир Ріла. Приморські міста Бургас і Варна відзначаються широкими пляжами та морськими садами. Відвідувачі можуть очікувати теплі дні: у квітні до 17 градусів тепла, а влітку до 29 градусів.

Туристи також хвалять країну за поєднання європейської чарівності та доступності, буквально справжній "шарм Європи за півціни". Старе місто Пловдива особливо припало до душі багатьом відвідувачам, які порівнюють його з Софією та радять проводити там більше часу, ніж у столиці.

Яка локація є найпопулярнішою?

Сонячний берег – найвідоміше прибережне місце Болгарії, ділянка золотого піску довжиною понад вісім кілометрів, оточена численними курортами, ресторанами та розважальними закладами, розповідається в Barcelo.

Лише за кілька хвилин від Несебра відвідувачі можуть поєднати сонячні ванни з прогулянкою історичним центром, усіяним середньовічними церквами та дерев'яними будиночками. Протягом дня Сонячний берег ідеально підходить для сімейного відпочинку: тут є аквапарки, такі як Action Aquapark, та різноманітні атракціони для дітей і дорослих.

Ввечері ж курорт перетворюється на головний центр нічного життя: популярні клуби, як Cacao Beach Club, та бари, що працюють до світанку, приваблюють туристів з усієї Європи.

