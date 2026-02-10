Одне з міст на півдні Іспанії отримало звання найщасливішого міста країни завдяки м'якому клімату, мінімальній кількості опадів і високій якості життя, розповідається в Express.

Яке іспанське місто визнали "найщасливішим" для життя?

Йдеться про Альмерію, що розташована в автономній спільноті Андалусія. Згідно з останніми дослідженнями, Альмерія посіла перше місце серед іспанських міст. Вона набрала 92,17 бала, випередивши всі інші локації.

Головна перевага – це погода: середня річна температура становить близько 17 градусів тепла, а кількість дощових днів лише 29 на рік. Для порівняння, у багатьох європейських країнах опади трапляються значно частіше. Вже в травні температура в Альмерії може сягати і 21 градус.

Атмосфера Альмерії: дивитись відео

Окрім клімату, місто високо оцінили і зручну транспортну інфраструктуру, близькість до аеропорту, добре розвинену систему громадського транспорту та легкий доступ до медичних закладів.

Альмерія також відома своєю мальовничою береговою лінією та чистими пляжами. Завдяки розташуванню в одному з найпопулярніших регіонів Іспанії, місто є зручною локацією для подорожей до навколишніх сіл і курортів.

У самому місті туристам і місцевим є чим зайнятися: від прогулянок історичними кварталами до шопінгу та гастрономічних відкриттів. Ла Рамбла (головний бульвар Альмерії) простягається від центру до порту й пляжів. Там багато закладів та зон для відпочинку.

Головною торговою вулицею вважається Paseo de Almería, де можна знайти як невеликі бутіки, так і магазини відомих брендів. Через місто також проходить Avenida del Mediterráneo, на якій розташований великий торговий центр.

Серед популярних пам'яток Cable Inglés – це масивний залізний міст, що збудований британською гірничодобувною компанією. І окрему увагу привертає Барріо-де-ла-Чанка – це історичний район, відомий як "печерний квартал". Тут і досі можна побачити житлові будинки, вирубані просто в скелях, і саме цей район нині активно реставрують, тому в майбутньному він буде популярним серед туристів.

Також ми знайшли ще декілька цікавих локацій, які рекомендує відвідати платформа TripAdvisor:

Природний парк Кабо-де-Гата-Ніхар / фото TripAdvisor

Природний парк Кабо-де-Гата-Ніхар

Вулканічний національний парк з дикими пляжами, скелями та мінімумом забудови. Ідеальний для хайкінгу й усамітнення.

Плайя-де-лос-Дженовес (Playa de los Genoveses)

Спокійний піщаний пляж із кришталево чистою водою та природними ландшафтами. Без готелів і масового туризму.

Арресіфе-де-Лас-Сіренас (Arrecife de las Sirenas)

Скелястий риф біля маяка Кабо-де-Гата з драматичними морськими пейзажами. Особливо вражає на заході сонця.

Які ще напрямки відвідати в Іспанії?