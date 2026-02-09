Усього за дві з половиною години їзди від популярного курорту Бенідорм ховається маловідоме іспанське село Альпуенте, яке все частіше називають справжньою альтернативою переповненим туристичним містам, пише Express.

Чому іспанське село Альпуенте варте уваги туристів?

Альпуенте розташоване в провінції Валенсія, біля підніжжя гір Серранія-дель-Турія. Тут проживає близько 700 мешканців, а замість натовпів туристів тиша, гірські пейзажі та автентична атмосфера старої Іспанії.

Його головна гордість – це добре збережений середньовічний старий центр. Тут і досі можна побачити фрагменти оборонних мурів, веж і замок, що височіє над містом та бере свій початок ще з андалузького періоду, розповідає Valencia Secreta.

Відпочинок в Альпуенте / фото Valencia Secreta

Село також приваблює мандрівників середньовічною історією: тут збереглися руїни фортеці 10 століття часів арабського правління, готична церква 14 століття та палеонтологічний музей зі слідами динозаврів. Район також популярний серед любителів піших прогулянок і гірського велосипеда.

Серед обов'язкових місць для відвідування – середньовічний акведук Лос-Аркос, а також етнологічний і палеонтологічний музеї, які знайомлять з унікальними знахідками слідів динозаврів і викопних решток у цій частині провінції, зокрема в околицях Корколли.

Попри відсутність великих готелів, туристи можуть зупинитися в сільських будинках поблизу або приїхати сюди на день із узбережжя. У місцевих ресторанах подають традиційну іспанську кухню без туристичних націнок.

Додатковий бонус – це доступність житла. У селі навіть продаються будинки від 20 тисяч євро, що робить Альпуенте одним із найдешевших місць в Іспанії для переїзду.

Що ще відвідати в Іспанії?