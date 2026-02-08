Мандрівники кажуть, що грецький острів Лерос нагадує їм італійське містечко Амальфі, пише Express. Перевагою острова є те, що вже у квітні температура досягає 20°C тепла, тож є чудовим місцем для весняної подорожі.

Читайте також Погода буде ідеальна: 9 міст в Італії, куди варто поїхати вже цієї весни

Чим може вразити острів Лерос?

Одразу варто зауважити, що острів розташований ближче до Туреччини, ніж до материка, тож політ видасться трохи довшим. Проте мандрівники будуть винагороджені неймовірним місцем.

Острів порівнюють часто з Італією, а не Грецією. На це є історичне пояснення. Лерос був окупований Італією між Першою та Другою світовими війнами, з 1912 по 1943 рік, за часів правління Муссоліні, завдяки своєму стратегічному розташуванню у східному Середземномор'ї.

Тоді Італія зміцнила острів, використала його як свою головну військово-морську базу та створила нове місто під назвою Лаккі. На відміну від типових вузьких грецьких провулків, у Лаккі широкі бульвари, площі й будівлі у стилі ар-деко. Італія на грецькому острові проявляється не лише в архітектурі. Країна залишила слід у місцевих традиціях.

У меню часто можна знайти пасти зі свіжими морепродуктами: лінгвіні з морським їжаком, пасту з креветками чи равіолі з морським окунем.

Агія-Марина – прекрасне місце, яке називають одним з наймальовничіших на грецьких островах. Кілька років тому стежку змило зсувом, тому туди можна дістатися човном з сусіднього Діос-Ліскарія.

На маловідомому острові немає міжнародного аеропорту. Дістатися до нього можна сівши на пором з сусіднього Родоса. Пором з Афін курсує чотири рази на тиждень, а дорога триває приблизно 8 годин.

Де люблять відпочивати місцеві греки?

Греки часто віддають перевагу острову Серіфос за його численні пляжі та автентичну атмосферу, пише Lonely Planet. Регіон Ретимно на Криті славиться своїми незаповненими пляжами та культурними пам'ятками, такими як монастир Моні-Превелі. А от острів Іос стає популярним серед туристів завдяки своїм культурним містам та історичним пам'яткам.

Що ще варто прочитати?