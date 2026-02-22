Поблизу міста Сеттл у національному парку Йоркшир-Дейлс прихована незвичайна історична споруда – занедбана Hoffman Kiln, яка сьогодні нагадує моторошний підземний лабіринт, вкритий мохом і зеленню, розповідає Mirror.
Дивіться також Ця залізнична станція в Японії не має входу та виходу – і ось чому
Що це за величезний підземний лабіринт?
Колись ця піч була частиною великого промислового комплексу з випалювання вапняку, де робітники працювали у важких і небезпечних умовах. З часом виробництво припинилося, територію покинули, а природа поступово захопила будівлю, перетворивши її на атмосферну пам'ятку, схожу на підземний грот із цегляними тунелями.
Як виглядає лабіринт: дивитись відео
Місце приваблює любителів пригод і піших прогулянок, адже поруч проходить туристичний маршрут Craven Limeworks Trail із кількома історичними об'єктами. Водночас доступ до печі обмежений: територію планують розвивати комерційно, і частина ділянки вже перетворена на будівельний майданчик.
Історія об'єкта бере початок у 19 столітті, коли залізнична лінія Сеттл – Карлайл відкрила нові промислові можливості регіону. Потягами сюди доставляли вугілля для обробки вапняку, а готову продукцію відправляли далі по країні.
Моторошний тунель / фото Visit Settle
Дивіться також Лідирує 5 років поспіль: визначено найпривабливіше місто планети
Попри занедбаний стан, відвідувачі описують піч як вражаюче місце для дослідження завдяки її масштабам і незвичній атмосфері. Проте останні відгуки TripAdvisor свідчать, що через будівельні роботи відчуття "секретної локації: поступово зникає:
Це виглядає як масштабний проєкт, який колись розвивався, але зупинився і тепер поступово занепадає. Шкода, адже місце має великий потенціал і неймовірну історичну цінність,
– пише відгук NeilC.
Важливо: подібні місця можуть виглядати захопливо, але досліджувати їх небезпечно!
Які є ще страшні локації?
Ми вже ділились лякаючим місцем, де можна пройтись скляною доріжкою у Китаї. Враження та хвилюючий страх, який ви відчуєте під час цієї прогулянки, залишаться з вами надовго.
Також є незвичайний Василіанський монастир в Умані, де звичайна екскурсія перетворюється на справжню подорож у давні часи. Тут ви зможете побачити повсякденне життя монахів, а його моторошна атмосфера точно залишиться у пам'яті надовго.