Поблизу міста Сеттл у національному парку Йоркшир-Дейлс прихована незвичайна історична споруда – занедбана Hoffman Kiln, яка сьогодні нагадує моторошний підземний лабіринт, вкритий мохом і зеленню, розповідає Mirror.

Що це за величезний підземний лабіринт?

Колись ця піч була частиною великого промислового комплексу з випалювання вапняку, де робітники працювали у важких і небезпечних умовах. З часом виробництво припинилося, територію покинули, а природа поступово захопила будівлю, перетворивши її на атмосферну пам'ятку, схожу на підземний грот із цегляними тунелями.

Як виглядає лабіринт: дивитись відео

Місце приваблює любителів пригод і піших прогулянок, адже поруч проходить туристичний маршрут Craven Limeworks Trail із кількома історичними об'єктами. Водночас доступ до печі обмежений: територію планують розвивати комерційно, і частина ділянки вже перетворена на будівельний майданчик.

Історія об'єкта бере початок у 19 столітті, коли залізнична лінія Сеттл – Карлайл відкрила нові промислові можливості регіону. Потягами сюди доставляли вугілля для обробки вапняку, а готову продукцію відправляли далі по країні.

Моторошний тунель / фото Visit Settle

Попри занедбаний стан, відвідувачі описують піч як вражаюче місце для дослідження завдяки її масштабам і незвичній атмосфері. Проте останні відгуки TripAdvisor свідчать, що через будівельні роботи відчуття "секретної локації: поступово зникає:

Це виглядає як масштабний проєкт, який колись розвивався, але зупинився і тепер поступово занепадає. Шкода, адже місце має великий потенціал і неймовірну історичну цінність,

– пише відгук NeilC.

Важливо: подібні місця можуть виглядати захопливо, але досліджувати їх небезпечно!

