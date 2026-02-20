У світі існують тисячі залізничних станцій: від гігантських транспортних вузлів із десятками платформ до невеликих зупинок у горах. Але одна з них у Японія справді вибивається з цього списку своєю незвичністю, розповідає Express.

Туристи спантеличені станцією без входу і виходу: чому тут можна лише приїхати потягом?

Йдеться про станцію Сейрю Міхараші, розташовану серед густих лісів між іншими зупинками лінії. До неї не веде жодна дорога чи пішохідна стежка і потрапити сюди можна лише поїздом. І так само поїздом доведеться звідси виїжджати, адже з платформи просто нікуди йти.



Як виглядає станція / фото Вікіпедії

Станцію відкрили у 2019 році після значних витрат на будівництво. Вона створена не як транспортний вузол, а як оглядовий майданчик. З єдиної платформи відкриваються панорамні краєвиди на японську сільську місцевість і річку Нісікі, що протікає поруч. Через віддалене розташування всі матеріали для будівництва довелося доставляти поїздами після завершення щоденного руху.

Попри мальовничі види, місце відвідує менше туристів, ніж очікували. Причина проста – спеціальний поїзд, який робить тут зупинку, потрібно бронювати заздалегідь, і він курсує лише за наявності достатньої кількості пасажирів. Інші поїзди проходять повз без зупинки. У мережі мандрівники називають станцію "дивною" та навіть порівнюють із "сутінковою зоною".

Більшість туристів на платформі Reddit також зазначили, що немає навіть елементарних зручностей, як той же туалет, тож загалом місце виявилося не таким уже й вражаючим, як очікувалося. Водночас деякі визнають, що ідея створити місце, де можна просто насолодитися природою без натовпів і міської метушні, має свою особливу привабливість.

