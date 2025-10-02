Де розташована країна, вулиці якої не мають назв?

Незвична країна, вулиці якої не мають назв – це Японія. Про те, чому тут вулиці без назв і як орієнтуватися туристам, 24 Канал розповідає з посиланням на Japan tourist tips.

Читайте також Де на Тенеріфе відчути атмосферу старих Канар: це місто має побачити кожен турист

Японська система адресації кардинально відрізняється від тієї, яка існує у більшості країн світу. Замість назв вулиць, тут є цифри. Міста поділені на квартали, кожен з яких має свій номер, а будинки у кварталах також мають номери. То ж адреса готелю, ресторану чи будинку складатиметься з номерів.

Адресу у Японії записують так – назва префектури, назва міста у цій префектурі, назва району, номер малого району, номер кварталу, номер будинку, номер квартири.

Зверніть увагу! Історичні вулиці або важливі площі у великих містах Японії таки мають назву. Однак це – виняток з правила.

Як туристам орієнтуватися у Японії?

Для туристів зорієнтуватися у такій схемі доволі складно. Видання Japan Travel by Navitime дало кілька порад, як не заблукати у Японії і зорієнтуватися у місцевості.