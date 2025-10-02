Де розташована країна, вулиці якої не мають назв?
Незвична країна, вулиці якої не мають назв – це Японія. Про те, чому тут вулиці без назв і як орієнтуватися туристам, 24 Канал розповідає з посиланням на Japan tourist tips.
Японська система адресації кардинально відрізняється від тієї, яка існує у більшості країн світу. Замість назв вулиць, тут є цифри. Міста поділені на квартали, кожен з яких має свій номер, а будинки у кварталах також мають номери. То ж адреса готелю, ресторану чи будинку складатиметься з номерів.
Адресу у Японії записують так – назва префектури, назва міста у цій префектурі, назва району, номер малого району, номер кварталу, номер будинку, номер квартири.
Зверніть увагу! Історичні вулиці або важливі площі у великих містах Японії таки мають назву. Однак це – виняток з правила.
Як туристам орієнтуватися у Японії?
Для туристів зорієнтуватися у такій схемі доволі складно. Видання Japan Travel by Navitime дало кілька порад, як не заблукати у Японії і зорієнтуватися у місцевості.
Самі японці часто пояснюють адреси з прив'язкою до орієнтирів. Наприклад, станція метро, храм, великий магазин тощо. Дійшовши до такого місця, буде простіше знайти будинок за номером.
Використовуйте Google Maps або місцеві додатки – вони розуміють японські адреси. Однак важливо правильно ввести інформацію.
Зверніться до поліцейських на вулиці. У Японії цілком нормально звертатися за допомогою до правоохоронців, коли складно знайти адресу.
Можна попросити про допомогу у місцевих мешканців.
Також варто зберегти поштовий індекс. Якщо ви захочете замовити доставку, то саме його слід сказати кур'єру.