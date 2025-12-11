24 Канал зібрав п'ять вершин, які вважають одними з найгарніших у світі і які справді варто побачити хоча б раз у житті.

Де розташовані найкрасивіші вершини світу?

1. Маттергорн, Швейцарія

Майже симетрична пірамідальна форма гори стала емблемою Альп. Цю вершину навіть називають "найфотогенічнішою у світі". До речі, саме її можна побачити на упаковці шоколаду Toblerone. Досвідчені альпіністи можуть самотужки піднятися на Маттергорн, а для новачків є канатна дорога та звичайні панорамні маршрути. Найкраща точка огляду на гору відкривається з містечка Церматт.

Зауважимо, що Маттергорн є однією з найнебезпечніших альпійських вершин. За всю історію сходження на горі загинули понад 500 альпіністів. Наприклад, влітку 2024 року двоє туристів впали з висоти понад 1000 метрів і загинули, пише Ansa.



Висота Маттергорну становить 4 478 метрів / Фото Depositphotos

2. Ама-Даблам, Непал

Це одна з найгарніших гір Гімалаїв, а її назва перекладається як "намисто матері" через льодовий карниз, який схожий на прикрасу на шиї жінки. Підйом на Ама-Даблан небезпечніший, ніж на Еверест, і потребує технічних навичок.

Побачити Ама-Даблам можна на маршруті до Евересту (через Намче-Базар). Найкращий сезон: березень – травень і жовтень – листопад. Висота гори становить 6 812 метрів над рівнем моря.



Ама-Даблам у Непалі / Фото Depositphotos

3. Тре-Чіме-ді-Лаворедо, Італія

Це одна з найвідоміших локацій Доломітових Альп. Три масиви виглядають як кам'яні хмарочоси і здіймаються майже на 3000 метрів. Пройти маршрут довкола піків можна за 3 – 4 години, він нескладний. Влітку тут досить багато людей, тому краще йти зранку. До слова, взимку тут зовсім інший ландшафт, який теж варто побачити.

Три піки Лаворедо в Італії / Фото Depositphotos

4. Деналі, США

Це найвища вершина Північної Америки (6190 метрів), яка відома колосальним перепадом висот, що візуально робить її дуже масивною. Помилуватися цією вражаючою горою можна з Denali National Park.



Гора Деналі на Алясці / Фото Depositphotos

5. Кірк'юфелл, Ісландія

Кірк'юфелл значно нижча від попередніх гір, про які ми розповідали. Її висота становить лише 463 метри, та при цьому вона є справжнім символом Ісландії. Ця мальовнича зелена гора розташована поблизу водоспаду, а тому відображається у воді, створюючи ефектний пейзаж.

Ось так відома ісландська вершина відбивається у воді / Фото Depositphotos

За даними Guide to Iceland, взимку біля Кірк'юфелл можна спостерігати за північним сяйвом. У цей період підійматися на вершу взимку суворо заборонено, нею можна лише насолоджуватися на відстані. Водночас влітку сходження можливе лише для досвідчених туристів у супроводі професійного гіда.