Які вершини України варті уваги туристів?

11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір – це свято для всіх, хто обожнює висоти, пригоди та неймовірні краєвиди. Щоб відсвяткувати цей день, ми підготували для вас перелік гірських вершин України, які точно варто підкорити хоча б раз у житті.

1. Піп Іван Чорногірський

Одна з найпопулярніших вершин Чорногірського хребта, з якої часто починають походи. На її вершині знаходиться стара зруйнована обсерваторія, відома як "Білий слон". Вигляд гори здалеку нагадує попа в рясі, через що її так і прозвали. Раніше гора мала назву Чорна гора і вважалася найвищою точкою хребта, завдяки чому весь хребет отримав назву Чорногірський.

Важливо знати! Під час дії воєнного стану на гору Піп Іван можна піднятись лише за спеціальним дозволом.

2. Петрос

Він займає четверте місце серед найвищих гір Карпат, але за популярністю поступається лише Говерлі. Її ще називають Грозовою горою через сильні вітри та блискавки під час негоди. Гора розташована між вершинами Шешул і Говерла, тому часто туристи підкорюють Петрос разом із Говерлою. Маршрут складний, але неймовірна краса та велич Карпат роблять підйом того вартим.

3. Чивчинський хребет та панорами Чорногори

Маршрут пролягатиме через гірський масив у південно-східній частині Карпат. Найвища вершина – це базальтова гора Чивчин, яка ідеально підходить навіть для першого походу в гори. Незважаючи на стрімкі підйоми, мандрівники зможуть насолоджуватись красою лісових краєвидів довкола. Під час сходження відкривається вид на вже згадану вище гору Піп-Іван.

Чивчинський хребет та панорами Чорногори / фото "Карпатіум"

4. Гора Великий Лостун

Поціновувачі гірських походів із захопленням відзначають гору Великий Лостун, місце, оточене легендами та історіями, пише "ШоТам". Тут можна знайти давно забуті штольні, траншеї та окопи часів Другої світової війни. Підніжжя гори покрите лісами, а на північ від неї розташоване "Висяче болото" – цікава гідрологічна пам'ятка Карпат.

5. Говерла

Ну і, звичайно, класика – це Говерла. Маршрут включає частину Чорногірського хребта та легендарне озеро Несамовите, оточене живописними вершинами. Сходження на гору відкриває найвищу точку України, дозволяє насолодитися красою Карпат і навчитися основам походного життя. Маршрут також допомагає оцінити готовність до довших походів і повного занурення у гірський кемпінг, сповнений пригод та відкриттів.

