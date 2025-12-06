А мовиться тут про палац Ґартенбергів. І 24 Канал із посиланням на dovkola.media розповість про нього докладніше.

Чим дивує дрогобицький палац Ґартенбергів зі статуєю Свободи на даху?

Палац Ґартенбергів з'явився у Дрогобичі не випадково. На початку ХХ століття нафтові магнати барони Ґартенберґи звели тут необарокову споруду з пишним фасадом, а на її даху встановили неординарну скульптуру.

Як зазначає drohobych.city, цю скульптуру у Дрогобичі ще називають Геліосом, а розташована вона на будинку за адресою Івана Франка, 36. Справді, за задумом архітекторів статуя зображує бога сонця Геліоса з факелом і діадемою з променями.

Але, звісно, через схожість її з нью-йоркською відомою у всьому світі статуєю дрогобицького Геліоса почали називати "статуєю Свободи". Ба й будинок всі знають як "Дім зі статуєю Свободи".

​Палац Ґартенбергів у Дрогобичі / Фото the_arhitektura

Щодо сухих фактів – скульптура Геліоса на даху палацу Ґартенбергів тримає у піднятій руці смолоскип, а в іншій соняхи, що разом символізує світло, прогрес і достаток. Усе це приносила Дрогобичу нафта на початку ХХ століття.

Сам палац зведений у стилі необароко з елементами сецесії. Рустований цоколь, балкони з кованими ґратами, скульптурний декор і мансардний дах формують одну з найвишуканіших кам'яниць міста.

Після еміграції родини Ґартенбергів будівля певний час слугувала повітовим староством, а сьогодні це адміністративний і офісний простір. Доступ усередину обмежений, але фасад вільно оглядають і фотографують з вулиці – він досить фотогенічний.

Ось вулиця Дрогобича, де розташована ця пам'ятка / Фото _visit_ukraine_

Місцеві гіди радять поєднувати огляд палацу зі старим центром Дрогобича. А саме – з костелом Святого Бартоломея, ратушею та дерев'яними церквами Юра й Воздвиження, які є у списку ЮНЕСКО.

