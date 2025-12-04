Перелік точних адрес найкрасивіших місць пропонує у тіктоці dariaguidelviv. 24 Канал розповість про них докладніше.

Де шукати найкрасивіші святкові локації у Львові для найефектніших фото?

Площа Ринок, 36. Тут щороку роблять масштабне різдвяне оформлення фасаду та входу – з гірляндами, ялинками, об'ємним декором тощо. Усе це формує класичне інстаграмне тло.​

Площа Ринок, 34. Тут розташований один із найпопулярніших святково прикрашених фасадів, що фігурує у добірках інстаграмних локацій.

Площа Ринок, 19, 41 та 44. Це історичні кам'яниці з декорованими вітринами кав'ярень і крамниць. Саме їх часто знімають у загальних планах Ринку з різдвяною ілюмінацією, дерев'яною шопкою та ялинкою на площі.​​

До слова, як зазначає lviv.travel, з 6 грудня до 10 січня у палаці Бандінеллі на площі Ринок, 1 працюватиме Різдвяна пошта. А 19 грудня на площі Ринок, 1 відбудеться відкриття шопки.

Театральна, 24. Це будівля поблизу Оперного театру, де працюють заклади з сезонним різдвяним оформленням вітрин. Разом із підсвіченим фасадом Опери це створює ще одну класичну листівкову точку.​

Краківська, 20. Тут фасад прикрашений яскравими гірляндами та декором, що потрапляє в численні відео про найатмосферніші вулиці зимового Львова.

Братів Рогатинців, 4. Це одна з кам’яниць на вулиці, яку медіа називають "суцільною новорічно-різдвяною атмосферою" завдяки щільному ланцюжку декорованих кав'ярень і барів.

Руська, 4, також Староєврейська, 9 та Валова, 4. Цей квартал – між Руською, Староєврейською та Валовою – взимку насичений святковими вивісками, вікнами з гірляндами й невеликими фотозонами. Тут зручно знімати вузькі святкові вулички.

Вірменська, 3. Це початок вулиці біля Вірменського кварталу з атмосферними вивісками, ліхтарями та святковим оформленням крамниць на Вірменській та на розі з Краківською.

