Про те, коли у 2025 році Львів прикрасить свої вулиці і порине в атмосферу Різдва, 24 Канал повідомляє з посиланням на офіційний туристичний сайт міста.

Коли у Львові засвітять головну ялинку?

Як зазначили у Львівській міській раді, цьогорічній новорічній красуні – 18 років. Ялинка, яку засвітять 5 грудня, сягає 14 метрів у висоту. Її місту подарувала сім'я Пашечко із села Сокільники.

Як ялинку встановлювали біля Оперного театру / Фото Романа Балука

Уже напередодні улюбленого свята всіх дітей і дорослих – Святого Миколая – у Львові засвітять головну ялинку міста. Відкриття відбудеться о 18:00 в п'ятницю, 5 грудня. Місце незмінене з року у рік – на проспекті Свободи біля Оперного театру.

Це чудова нагода підняти собі настрій перед ніччю, коли відбуваються справжні дива. Дітям така вечірня прогулянка на відкриття ялинки точно сподобається.

Святковий ярмарок облаштують на вулиці Братів Рогатинців, 49 – біля закладу "Пструг, Хліб і Вино".

А як буде у Києві?

У столиці головну ялинку країни розмістять на Софіївській площі, а відкриття відбудеться 6 грудня. Гроші на ялинку з місцевого бюджету не виділяти – її спонсорують меценати. Як пише Суспільне, цього року долучитися до прикрашання зможуть усі охочі.

