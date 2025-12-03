Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку у фейсбуці Укрзалізниці.

Укрзалізниця запускає святковий експрес для дітей із прифронтових регіонів: що відомо?

Укрзалізниця оголосила про запуск ретропоїздів Magic Express, які курсуватимуть у Києві та Львові 5, 6 і 7 грудня до Дня Святого Миколая. Головними пасажирами стануть діти з прифронтових громад, а також діти залізничників і військових.

Укрзалізниця запускає святковий експрес / фейсбук Укрзалізниця

Родини з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей можуть безкоштовно скористатися як програмою "3000 кілометрів Україна" для поїздки до Києва чи Львова, так і отримати безкоштовні квитки на Magic Express.

Важливо, що квитки на святковий експрес не продаються. Це соціальна ініціатива для дітей із прифронтових громад та дітей залізничників (поранених, загиблих або тих, що служать).

Що потрібно зробити, щоб зареєструватись?

Активувати програму "3000 кілометрів Україна" в додатку УЗ. Придбати за бонусні кілометри квитки до Києва чи Львова на 4 – 7 грудня. Зареєструватися на участь можна за цим посиланням. І далі дочекатися підтвердження – кількість місць обмежена!

Розклад ретропоїздів:

5 грудня – 14:00, 17:00

6 грудня – 10:00, 13:00

7 грудня – 10:00, 13:00

Подорож триватиме близько двох годин, розпочинаючись зі станцій Львів-Головний та Київ-Пасажирський. У вагонах передбачені місця для немовлят та дитячих візочків. Рекомендується приїжджати заздалегідь, адже перед поїздкою дітей чекає розважальна програма. У разі повітряної тривоги заняття тимчасово переведуть у безпечні укриття, а поїзди курсуватимуть за графіком.

