Шукаєте ідеальну локацію для відпочинку на Новий рік? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Visit Ukraine.

Де можна святкувати Новий рік біля моря?

1. Таїланд, Пхукет і Самуї

Таїланд уже давно став зимовим фаворитом завдяки теплу, доступним цінам і казковим пляжам. Пхукет і Самуї – ідеальні місця для зустрічі Нового року: тут влаштовують масштабні вечірки з феєрверками, танцями та місцевою кухнею.

Порада: бронюйте житло завчасно, адже у святковий сезон попит зростає.



Таїланд, Пхукет і Самуї / фото Tripmydream

2. Мальдіви

Для тих, хто мріє про тишу й романтику, Мальдіви – це ідеальний варіант. Окремі острови, прозорі лагуни та спокійні вечері під зорями створюють атмосферу відпочинку "для двох".

Рекомендація: обирайте готелі "all inclusive", щоб максимально розслабитися.

3. Мексика, Рів'єра Майя

Карибське узбережжя Мексики поєднує пляжі, культуру та яскраві розваги. На Канкуні й Плайя-дель-Кармен вас чекають галасливі вечірки, а наступного дня руїни майя та природні парки.

Спробуйте: традиційне новорічне "посоле" й загадайте бажання разом з місцевими.

Традиційне новорічне "посоле" / фото El Super

4. Шрі-Ланка

Шрі-Ланка – це спокій серед пальм, океану та культури. Тут можна поєднати релакс із серфінгом та екскурсіями. Багато готелів проводять камерні святкові вечори.

Обов'язково: відвідайте чайні плантації або парк Яла, щоб побачити слонів.

5. Балі, Індонезія

На Балі можна обрати шумні вечірки Семиньяка чи Кути або зустріти Новий рік серед джунглів Убуда. Острів також приваблює духовною атмосферою: медитації, храми та місцеві ритуали створюють особливий початок року.

Не пропустіть: традиційні новорічні обряди балінезців.

Традиційні новорічні обряди балінезців / фото MyBailTrips

6. Сідней, Австралія

Як зазначає Memphis Tours, Сідней традиційно входить до перших великих міст світу, що зустрічають Новий рік. Тут свято триває до ранку: масштабні феєрверки, світлові інсталяції та шоу над гаванню створюють справжній вибух емоцій.

Головна родзинка: один із найбільших феєрверків планети, що сяє майже 15 хвилин. Найкращий вид з кораблів у гавані.

