Якщо ви хочете спокійно, без метушні та поспіху обрати ідеальне місце для святкування, то радимо вам починати робити це вже зараз. А ми допоможемо вам у цьому та підкажемо найкращі варіанти для зустрічі Нового року в Карпатах. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на Затишно.

Де можна зустріти Новий рік в Карпатах?

Карпати взимку – це не лише гори та лижі, а й справжня атмосфера спокою, гармонії та чарівних краєвидів. Тут кожен може знайти своє ідеальне місце для святкування новорічної ночі – усе залежить від того, який саме відпочинок ви шукаєте.

Одним із найпопулярніших гірськолижних курортів, безперечно, є Буковель – серце зимових розваг. Тут вас чекають десятки трас, затишні шале, ресторани із різдвяною атмосферою та яскраві святкові шоу. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про активне святкування серед снігу, музики й веселощів.

Де святкувати Новий рік в Карпатах / фото Depositphotos

А от якщо вам ближча тиша, затишок і душевна атмосфера, варто обрати Яремче. Це містечко – справжня перлина Гуцульщини, де можна насолодитися ароматами карпатських страв, побачити знаменитий водоспад Пробій і прогулятися різдвяними ярмарками з глінтвейном та виробами місцевих майстрів. Не менш мальовничою є Ворохта – невелике селище поруч з Буковелем, яке зберегло автентичний колорит і спокій. Тут менше туристів, зате більше природи та чарівних панорамних краєвидів, від яких важко відірвати погляд.

Де святкувати Новий рік у Славську?

Славське – одне із затишних місць для зустрічі Нового року в Карпатах. Це чудовий варіант як для активних туристів, так і для тих, хто прагне спокійного відпочинку з родиною. Перевага Славського в тому, що тут діє кілька гірськолижних трас різного рівня складності, тож кожен знайде собі потрібний.

Ще один великий плюс Славського – це зручна доступність. Сюди легко дістатися як потягом, так і автомобілем, а ціни на житло та розваги зазвичай значно нижчі, ніж у Буковелі. Це робить курорт привабливим для тих, хто хоче відчути справжню карпатську зиму без зайвого галасу та переплат.

Славське пропонує три основні типи житла: котеджі, апартаменти та окремі номери. Вибір залежить від ваших потреб, кількості гостей і набору зручностей, адже саме від цього формується ціна. Середня вартість проживання у номерах або апартаментах становить приблизно від 1 700 гривень за добу. Якщо ж плануєте зупинитися у котеджі, то ціни стартують від 2 300 гривень і можуть сягати понад 5 000 гривень за добу, залежно від розміру, кількості кімнат, санвузлів та загальної кількості місць.

Де святкувати Новий рік в Карпатах / фото Canva

Для великих компаній (понад 8 осіб) середня вартість оренди котеджу становить близько 8 000 гривень за добу. Часто у вартість входять додаткові зручності: cауна, чан або басейн з підігрівом, що додає особливого комфорту під час зимового відпочинку.

Важливо пам’ятати, що більшість об’єктів у Славському здаються щонайменше на 3 – 4 дні, тож забронювати житло лише на одну новорічну ніч майже неможливо. Якщо ви плануєте приїхати з домашнім улюбленцем, обов’язково уточніть це заздалегідь, адже не всі садиби чи апартаменти дозволяють проживання з тваринами.

Де святкувати Новий рік у Верховині?

Верховина – одне з найкращих місць для спокійного святкування Нового року. Серед її переваг велика кількість культурних локацій, зокрема: Музей Гуцульщини, Музей Трембітаря, Музей-галерея, Музей кінофільму "Тіні забутих предків", Музей гуцульської магії та багато інших. Крім того, тут є чудовий оглядовий майданчик, з якого відкривається неймовірний панорамний вид на всю Верховину. Ну і звичайно особлива гуцульська кухня, яка варта особливої уваги.

Як зазначає Йо Житло у Верховині, орієнтовна ціна котеджів коливається від 2500 гривень до 6000 гривень за добу. Ціна залежить від кількості гостей та наявності додаткових послуг, таких як чан або баня. Деякі котеджі наразі ще не вказують точну вартість на Новий рік, тому якщо вас зацікавив конкретний варіант, краще зателефонувати напряму та уточнити всі деталі.

Щодо бронювання: більшість котеджів здаються так само мінімум на 2 – 3 доби, а деякі і на 4 доби. Якщо ви шукаєте більш економний варіант проживання, можна розглянути готелі або окремі апартаменти. Їхня вартість зазвичай починається від 1500 – 2000 гривень за добу. Якщо плануєте брати домашнього улюбленця, так само попередьте про це заздалегідь.

