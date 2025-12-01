Мовиться про Новоселицький кар'єр, і мармур із нього ви можете бачити в київському метро і не тільки. 24 Канал із посиланням на портал "Кар'єри України" розповість про нього докладніше.

Де знайти кар'єр на Закарпатті, камінь з якого сяє на станціях метро Києва?

Новоселицький мармуровий кар'єр на Закарпатті скидається на фантастичний амфітеатр, вирізаний просто у схилі. Цікаво, що саме мармур із цього родовища використали для облицювання станції метро Університет у Києві, на деяких інших станціях, а ще у метро в Харкові та Дніпрі.

Сьогодні частина кар'єру закинута, але на іншій все ще видобувають декоративний мармур, із якого роблять блоки, крихту, бутовий камінь і гальку. Ним також облицьовують підлоги й інтер'єри.

Як зазначає vpohid.com.ua, іноді у тутешньому мармурі трапляються відбитки мушель викопних морських молюсків амонітів віком у 180 мільйонів років. Тож фактично це відкритий "підручник із мезозою", доступний просто на поверхні.

Туристи можуть добратися сюди на позашляховиках чи велосипедом – інакше важче, бо дороги складні. Але постаратися варто, адже тут класні краєвиди на навколишні хребти та відчуття, ніби опиняєшся у декораціях до фантастичного фільму.​​

Новоселицький кар'єр – 180 мільйонів років під руками: дивіться відео olkafine

Їхати до кар'єру найзручніше з боку Нересниці або Новоселиці. Від села до виробки близько двох – трьох кілометрів ґрунтовою дорогою, яка місцями сильно розбита. Зауважимо, що цей промисловий об’єкт діє, тож перед візитом слід з’ясувати режим роботи та не заходити в робочу зону без дозволу.

Які ще цікаві туристичні магніти Закарпаття варто відвідати?