Ці приховані замки, про які часто не згадують у туристичних путівниках, залишаються майже невідкритими для мандрівників. 24 Канал з посиланням на Karpatium розповідає про 3 такі старованні замки Закарпаття.
Які замки Закарпаття маловідомі, а дарма?
- Королівський замок Ньялаб – середньовічна мисливська резиденція
Замок Ньялаб розташований на високому пагорбі над селом Королево Виноградівського району. Історичні записи свідчать, що фортеця датується кінцем 13 століття і спочатку слугувала мисливським будинком для угорських королівських осіб.
Окрім королівських зв'язків, замок Ньялаб відігравав значну роль у торгівлі регіону, функціонуючи як митний пункт через велику кількість солі, що перевозилася через Закарпаття до центральної Угорщини.
Руїни королівського замку Ньялаб / Фото karpaty-ua.org
Він стоїть на пагорбі висотою 52 метри, й пропонує захопливий вид на долину річки Тиса. Хоча від цієї колись величної фортеці залишилися лише руїни, її залишки продовжують демонструвати елементи середньовічної архітектури.
- Вишківський замок – могутня фортеця XIII століття
У місті Вишково, розташованому в Хустському районі, розташовані залишки Вишківського замку – могутньої фортеці XIII століття. Цей історичний об'єкт був невідійманою частиною оборонної архітектури регіону.
Відвідувачі замку можуть оглянути руїни, на яких збереглися фрагменти стін і веж, що відображають його колишню велич. Місцевість ще більше збагачується місцевими легендами про середньовічні битви й заховані скарби.
- Середнянський замок – башта тамплієрів з таємними ходами
У селі Середнє Ужгородського району руїни історичного Середнянського замку, що колись належав ордену тамплієрів, є свідченням багатої історії регіону. Замок, вперше задокументований у XIIII столітті, славиться своїми таємними ходами й захованими скарбами, про які ходять чутки. Сьогодні він привертає увагу істориків і туристів, які шукають автентичного досвіду якомога далі від шуму багатолюдних пам'яток.
Руїни Середнянського замку / Фото Вікіпедія
Окрім споглядання мальовничих руїн, тут можна тісніше познайомитись із гастрономічними особливостями Закарпаття. Середнє, визнане одним з найстаріших центрів виноробства на Закарпатті, пропонує унікальний досвід у винних підвалах замку. Тут гості мають можливість продегустувати 7 сортів місцевих вин та придбати автентичні сувеніри.
Ці замки, хоча й збереглися в основному у вигляді руїн, є важливими історичними пам'ятками. Вони не так популярні, як інші, але ідеально підходять для тих, хто хоче уникнути натовпів і зануритися в справжню історію регіону.
Які цікавинки треба знати про замки України?
В Україні є понад 200 замків і фортець, але лише близько 70 з них збереглися у більш-менш доброму стані.
А найбільше замків – у Тернопільській області. Про ці та інші цікаві факти навколо замків України – читайте у статті.