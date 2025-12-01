Щоб зменшити сутички між людьми і ведмедями, на території Національного природного парку "Верховинський" облаштувати понад 20 нових форелепадів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на "Бліц.info".

Чому ведмеді виходять до будинків людей?

Бурий ведмідь колись заселяв всю Європу, а нині зник з більшості територій. В Україні живе близько 300 хижаків цього виду, який занесений до Червоної книги. Як пояснює зоолог Ігор Дикий, бурий ведмідь потребує багато суцільного природного простору, щоб вільно пересуватися і шукати їжу. Однак через вирубку лісів, будівництво доріг і збільшення населених пунктів, такі території зменшилися, пише WWF-Україна.

У пошуках їжі ведмеді часто наближаються до людських домівок і ферм.

Що таке форелепади і як вони допоможуть?

Форелепад – це конструкція на річці, яка покращує умови для нересту струмкової форелі. Завдяки цьому у ведмедів буде більше їжі, і зникне потреба "ходити в гості" до людей.

Форель є важливим компонентом раціону бурого ведмедя. Там, де популяція риби чисельна і форель легкодоступна для ведмедя, хижаки менше наближаються до людських поселень у пошуках їжі,

– пояснив зоолог і менеджер проєктів "Рідкісні види" WWF-Україна Остап Решетило.



Ось так виглядає форелепад / Фото Ярослава Зеленчука, WWF-Україна

А які проблеми з ведмедями є у Румунії?

У румунських Карпатах бурих ведмедів збереглося більше, а тому й поводяться вони тут вільніше. Хижаки часто виходять на Трансфегераську трасу й охоче ласують смаколиками, якими їх вгощають туристи. Ведмеді зовсім не бояться людей, а тому іноді заходять навіть у місцеві готелі. Одна камера відеоспостереження зазняла, як бурий ведмідь смакував мед на шведському столі.

Місцеві бояться ходити у ліс, бо не наткнутися на ведмедя, популяція яких збільшилася, – завдання з зірочкою. Вони вимагають від румунського уряду рішень, щоб зменшити загрозу, однак політики й екологи розходяться у думках