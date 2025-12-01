Тревел-блогер Вадим Грінько поділився ідеальним планом для тих, хто хоче провести у Львові справді незабутній день. Про це повідомляє 24 Канал.

Куди піти у Львові, якщо приїхав на один день?

Мандрівник, який активно веде свій блог у тіктоці, розповів, що якби у нього був лише один день у Львові, то він би розпочав його у кав'ярні Uno, яка має красивенний вид на Оперний театр. Тут можна не лише смакувати ароматною кавою, а й розглядати деталі архітектури театру і споглядати за людьми на Проспекті Свободи.

Після цього варто прогулятися Площею Ринок, де вже панує святкова магія. Усі заклади прикрасили свої фасади й виставили різдвяні фотозони – зараз тут пахне ялинками і глінтвейном.

Вадим радить завітати у Палац Потоцьких. Як зазначено на сайті Львівської національної галереї мистецтв, вхідний квиток коштує 200 гривень, для дітей і пенсіонерів – 100 гривень. У вихідні каса працює з 10 по 16:30.

Зовсім поруч розташований Будинок вчених, у якому до Другої світової війни було "Національне казино". Сучасна назва у будівлі з'явилася, коли після воєнних дій її передали у розпорядження науковців. До сьогодні тут збереглися пишні зали з красивою архітектурою.

Пообідати Вадим радить у проїзді Крива липа – атмосферному дворику з закладами. Після цього – піднятися на оглядову вежу Львівського органного залу і залишитися на концерт.

А після вечері беріть п'яну вишню і сідайте кататися трамваєм нічним Львовом,

– сказав блогер.

Що ще цікавого подивитися у Львові?