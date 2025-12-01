Тревел-блогер Вадим Грінько поділився ідеальним планом для тих, хто хоче провести у Львові справді незабутній день. Про це повідомляє 24 Канал.
Куди піти у Львові, якщо приїхав на один день?
Мандрівник, який активно веде свій блог у тіктоці, розповів, що якби у нього був лише один день у Львові, то він би розпочав його у кав'ярні Uno, яка має красивенний вид на Оперний театр. Тут можна не лише смакувати ароматною кавою, а й розглядати деталі архітектури театру і споглядати за людьми на Проспекті Свободи.
Після цього варто прогулятися Площею Ринок, де вже панує святкова магія. Усі заклади прикрасили свої фасади й виставили різдвяні фотозони – зараз тут пахне ялинками і глінтвейном.
Вадим радить завітати у Палац Потоцьких. Як зазначено на сайті Львівської національної галереї мистецтв, вхідний квиток коштує 200 гривень, для дітей і пенсіонерів – 100 гривень. У вихідні каса працює з 10 по 16:30.
Зовсім поруч розташований Будинок вчених, у якому до Другої світової війни було "Національне казино". Сучасна назва у будівлі з'явилася, коли після воєнних дій її передали у розпорядження науковців. До сьогодні тут збереглися пишні зали з красивою архітектурою.
Пообідати Вадим радить у проїзді Крива липа – атмосферному дворику з закладами. Після цього – піднятися на оглядову вежу Львівського органного залу і залишитися на концерт.
А після вечері беріть п'яну вишню і сідайте кататися трамваєм нічним Львовом,
– сказав блогер.
Що ще цікавого подивитися у Львові?
На вулиці Городоцькій у Львові розташована сумнозвісна в'язниця "Бригідка", яку практично не помічають ні місцеві мешканці, ні туристи. Її збудували ще у 17 столітті і раніше вона була монастирем ордера Бригідок. Свого часу тут сидів навіть Іван Франко, якого росіяни звинуватили у "шпигунстві".
Ще одна унікальна будівля заховалася на вулиці Пекарській, 34. Тут розташований найплоскіший будинок у місті, стіни якого формують кут 45 градусів. Водночас фасад будівлі створює враження, що це не будинок, а просто стіна. Якщо підійти ближче, то можна зрозуміти, що будинок не плоский, а побудований у формі трапеції.