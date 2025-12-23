Які ж міста варто відвідати туристу у грудні або на саме Різдво? 24 Канал розповість про два таких – з автентичним міксом старовинної архітектури, тематичних ярмарків і національного колориту.
Найкрутіші різдвяні міста України: яке обрати для подорожі?
Львів – це місто міцно утримує звання різдвяної столиці України. Саме тут вже з початку грудня стартують святкові ярмарки, ставлять Дідуха, проводять атмосферні фестивалі глінтвейну і пампуха тощо. Докладну програму можна прочитати на lviv.travel.
Центральна площа Ринок, проспект Свободи й прилеглі вулички заповнюють різдвяне світло (віримо, що й цьогоріч ніщо не стане цьому на заваді), смаколики й сувеніри ручної роботи. У святковій програмі точно будуть виступи вертепів, тематичний трамвай, жива коляда, концерти органної музики та багато іншого.
Різдво у Львові: дивіться відео LvivReviews
Чернівці також щорічно пропонують самобутні події. Це фестиваль "У світлі Різдва" та конкурс "Різдвяна зірка", що об'єднують колядників, музикантів і театралів у центрі міста. Окрім цього, на площі Театральній та вулиці Кобилянської організовують різдвяні шоуконцерти, виступи хорів, виставки тощо.
Буде також і традиційне запалювання міської ялинки й заходи для дітей, серед яких, ясна річ, і гостини до святого Миколая (а якщо його раптом буде замало, то можна підбігти на зустріч із патріотичним Сантою). Водночас старовинна архітектура Чернівців додає європейського шарму святу. Докладний перелік святкових заходів публікує travel.chernivtsi.ua.
Різдво у Чернівцях: дивіться відео nataliatsarenko
А які ще цікаві туристичні міста України варто відвідати на Різдво?
Мукачево на Закарпатті. Щороку центр міста перетворюють на справжнє "місто різдвяних ярмарків" із традиційною закарпатською колядою, бетлегемом (вертепом) і Маланкою. Тут можна скуштувати ексклюзивну закарпатську випічку і напої за старовинними рецептами.
І ще чудовий варіант – Кам'янець-Подільський. Взимку тут панує атмосфера середньовічної казки – велична фортеця, засніжене Старе місто, музей ялинкових іграшок, святкові фотозони та ковзанка створюють ідеальні умови для відчуття справжнього духу Різдва.