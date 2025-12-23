Які ж міста варто відвідати туристу у грудні або на саме Різдво? 24 Канал розповість про два таких – з автентичним міксом старовинної архітектури, тематичних ярмарків і національного колориту.

Найкрутіші різдвяні міста України: яке обрати для подорожі?

Львів – це місто міцно утримує звання різдвяної столиці України. Саме тут вже з початку грудня стартують святкові ярмарки, ставлять Дідуха, проводять атмосферні фестивалі глінтвейну і пампуха тощо. Докладну програму можна прочитати на lviv.travel.

Центральна площа Ринок, проспект Свободи й прилеглі вулички заповнюють різдвяне світло (віримо, що й цьогоріч ніщо не стане цьому на заваді), смаколики й сувеніри ручної роботи. У святковій програмі точно будуть виступи вертепів, тематичний трамвай, жива коляда, концерти органної музики та багато іншого.

Різдво у Львові: дивіться відео LvivReviews

Чернівці також щорічно пропонують самобутні події. Це фестиваль "У світлі Різдва" та конкурс "Різдвяна зірка", що об'єднують колядників, музикантів і театралів у центрі міста. Окрім цього, на площі Театральній та вулиці Кобилянської організовують різдвяні шоуконцерти, виступи хорів, виставки тощо.

Буде також і традиційне запалювання міської ялинки й заходи для дітей, серед яких, ясна річ, і гостини до святого Миколая (а якщо його раптом буде замало, то можна підбігти на зустріч із патріотичним Сантою). Водночас старовинна архітектура Чернівців додає європейського шарму святу.​ Докладний перелік святкових заходів публікує travel.chernivtsi.ua.

Різдво у Чернівцях: дивіться відео nataliatsarenko

А які ще цікаві туристичні міста України варто відвідати на Різдво?