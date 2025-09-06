Про вікенд на Закарпатті, екскурсії на виноробню, ціни та чесний відгук про термальні води – читайте в ексклюзивному репортажі 24 Каналу.

Термальні води Косино: які ціни та чи варто їхати?

Моїм місцем призначення став оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино", що у Берегівському районі. Я не раз бачила фотографії цієї жовтої води в соцмережах, яка, скажу відверто, справляла на мене не найкраще враження, а тому не мала жодних очікувань від мандрівки. Даремно!

Перше, що відчувається по приїзду на Закарпаття, – це інше повітря. Воно тут м'яке й тепле. Здається, наче за рогом от-от побачиш море. Відчуття, що потрапила в іншу країну додають атмосферні будиночки з червоною черепицею на дахах та виноградними лозами у кожному дворі й угорські хвилі на радіо. Хто давно не був за кордоном, тому точно сподобається така атмосфера.

Лікувальні термальні води у цій місцевості випадково виявили ще у 80-х роках минулого століття. Тоді радянські геологи шукали нафту, а натрапили на мінеральну воду. Купання у такій воді позитивно впливає на організм, а особливо корисне для людей з захворюваннями опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем тощо.

При проживанні у готелі, який розташований на території комплексу, відвідування усіх термальних басейнів, аквапарку та спа-зони входить у вартість. Ціна за найдешевший номер на двох з триразовим харчуванням стартує від 9 тисяч гривень. До речі, у ресторані на шведській лінії готують страви угорської кухні. Банош на сніданок і бограч на обід – що може бути краще?



Басейн з термальною водою / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Термальні води можна відвідати і без ночівлі в готелі. Вхідний квиток на день за дорослого коштує 1500 гривень, для дітей ростом до 150 сантиметрів вхід безкоштовний. У вартість входить 30 хвилин перебування у саунах, за решту часу у спа доведеться доплатити.

На території комплексу є безліч різних басейнів – термальні, прісні, контрастні тощо. Термальна вода – тепла, а іноді навіть здається гарячою. Її температура сягає від +34 до +40 градусів, залежно від басейну. Хоча на вигляд вода може здатися не дуже привабливою, та купатися у ній – суцільне задоволення. Особливий релакс відчувається, якщо з гарячого басейну заходити у холодний. М'язи розслабляються, а сили відновлюються.

Важливо! У термальній воді радять не перебувати довше, ніж 20 хвилин по 3 рази на день.



У цьому басейні здається, що плаваєш між скелями / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Вранці, коли повітря ще не встигло прогрітися, басейни парують і ваблять своєю гарячою водою. У цей період ще практично нема людей, тож можна насолодитися ідеальною тишею і співом пташок.

До речі, на території можна побачити оленя Надю, яка охоче підходить до відвідувачів та їсть з рук. Вона поводиться тут вільно – наче справжня господиня.



Мешканка комплексу – Надя / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

На території комплексу точно не буде скучно, навпаки – треба знайти час, щоб обійти усі зони. Влітку тут працював аквапарк з безліччю гірок, але з 1 вересня його закрили до наступного сезону. Родзинкою аквапарку є басейн, що імітує справжні хвилі. Саме він збирав найбільше дітей і дорослих.

Щоправда, в аквапарку слід бути дуже обережним. Тут постійно хтось падав через слизьку підлогу, і я – серед цих людей. Заходити згодом у солену термальну воду з побитими ліктями було не дуже приємно.



Басейн з хвилями перед закриттям / Фото Софії Мінджоси

На термальних водах панує особлива атмосфера спокою, релаксу і абсолютної відсутності будь-якої метушні. Це ідеальне місце, щоб відпочити після важкого робочого тижня, досхочу поїсти та набратися енергії.

Виноробня та дегустації: куди піти біля "Косино"?

За 15 кілометрів від комплексу розташована виноробня Шато Чизай. Таксі туди й назад вартуватиме 600 гривень. Раджу бронювати екскурсію заздалегідь, оскільки може не виявитися вільних місць. Вартість екскурсії з дегустацією вин коштує 300 гривень. Безалкогольний квиток коштуватиме 175 гривень. Тим, хто не вживає алкоголь, тут пропонують сік власного виробництва.



Шато Чизай / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Я точно рекомендую побачити це місце та відчути його особливу атмосферу. Екскурсоводка проводить дуже цікаву екскурсію, під час якої можна побачити виноградники, тематичний музей, величезні місткості з нержавіючої сталі, в кожній з яких зберігається 38 тонн вина, а в найбільших – 60 тонн.



Бочки, в яких зберігається вино / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

На виробництві досить прохолодно, оскільки тут дотримуються правильного температурного режиму – +12 – +15 градусів. Щойно спускаєшся до нього, то одразу відчуваєш різкий запах вина.

Витримані вина, які виготовляють лише з особливого урожаю, зберігаються у дубових бочках.



Вино у дубових бочках / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Після екскурсії – дегустація вин, де пропонують 8 різноманітних видів та снеки до них. Зручно, що усім відвідувачам роздали бланки, у яких можна було поділитися враженнями від кожного вина, щоб запам'ятати, яке найбільше сподобалося.



Дегустація вин у Шато Чизай / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Які ще виноробні є неподалік?

Винний підвал "Nota bene". Це крафтова сімейна виноробня історія якої розпочалася у 1994 році.

Сімейна виноробня "Варга". Саме у родини Варга закуповують лозу більшість маленьких виноградарських господарств.

Крафтова виноробня "Терруар" у Мукачево. Тут дегустаційна зала і музей розташовані у печері. Цікаво, що виноробня спеціалізується лише на сухих винах.

Виноробня "Stakhovsky Wines", яка вирощує сорти винограду трамінер рожевий, мерло та сапераві.

Де пообідати з видом на виноградники?

Місце, яке мені особливо сподобалося, – ресторан "Мала Гора" від виноробні "Чизай". Тут можна прогулятися поміж виноградників, зробити красиві фото та просто насолодитися моментом. Ресторан розташований прямо посеред виноградників, то ж тут відкриваються дивовижні краєвиди.



Виноградники на Закарпатті / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Ціни у ресторані, як для такої локації, помірні. За обід з угорської ухи, салату з качки, виноградних равликів, запечених равликів з сиром та келиха білого сухого вина ми заплатили 1000 гривень. Підібрати вино з локальної винної карти допоможуть офіціанти.

Обід посеред виноградників / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

На Закарпатті Україна відкривається зовсім по-іншому. Тут вона п'янка, тепла й по-особливому колоритна. Для тих, хто хоче поєднати релакс з гастрономічними враженнями, – це ідеальне місце. Та найголовніше – після цієї подорожі дуже хочеться повернутися туди ще раз.