У тіктоці hugolya розповіла про три таких. І 24 Канал із задоволенням опише їх докладніше.

Дивіться також Три найпопулярніші локації, де відпочити у чанах і не тільки на Закарпатті

Ужгород – це далеко не тільки про сакури: по що туди їдуть восени та взимку?

Ужгородська філармонія.

Будівля Закарпатської обласної філармонії на площі Театральній, 10 – це колишня хасидська синагога, зведена 1904 року в неомавританському стилі. У 1947 споруду передали під концертний зал, а сьогодні тут проводять органні, симфонічні та камерні концерти.

Споруда вдало поєднує унікальну акустику й орнаментовані інтер'єри з сучасною програмою. Та навіть і без відвідування концерту задоволення гарантоване – фасад філармонії з червоної цегли та куполами залишається однією з найяскравіших фотолокацій Ужгорода.​

Музей Бокшая.

Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая стоїть у центрі міста у будівлі колишнього правління Ужанського комітату 1809 року. У фондах музею є з десяток тисяч експонатів, як-от твори закарпатської школи живопису – це Бокшай, Ерделі, Коцка та Шолтес.

А ще є твори класиків українського та європейського мистецтва, графіка, скульптура й декоративно-ужиткове мистецтво. Музей активно проводить виставки, конференції та освітні події. Усе це робить його must‑see для тих, хто хоче бачити Закарпаття не лише через гірські пейзажі.​​

"Антисакурний" Ужгород таки здатен здивувати: дивіться відео hugolya

Ужгородський замок.

Ужгородський замок на вулиці Капітульній, 33 – найдавніша та найцінніша фортифікаційна споруда міста, історія якої сягає щонайменше X століття. А взимку двір, мури й каземати особливо атмосферні – менше туристів, а види на старе місто та виноградники під снігом творять відчуття середньовічної казки.

Як зазначає портал travel.rada-uzhgorod.gov.ua, замок є чудовим місцем для фотографій та романтики. А ще там працює краєзнавчий музей, унікальна "Кімната тортур" та потаємні лабіринти. Ба більше – є й дуже дорослі розваги, як-от дегустаційна зала зі справжньою винною пивницею.

Які ще туристичні магніти Ужгорода варто побачити у цей сезон?