У тіктоці hugolya розповіла про три таких. І 24 Канал із задоволенням опише їх докладніше.
Дивіться також Три найпопулярніші локації, де відпочити у чанах і не тільки на Закарпатті
Ужгород – це далеко не тільки про сакури: по що туди їдуть восени та взимку?
Ужгородська філармонія.
Будівля Закарпатської обласної філармонії на площі Театральній, 10 – це колишня хасидська синагога, зведена 1904 року в неомавританському стилі. У 1947 споруду передали під концертний зал, а сьогодні тут проводять органні, симфонічні та камерні концерти.
Споруда вдало поєднує унікальну акустику й орнаментовані інтер'єри з сучасною програмою. Та навіть і без відвідування концерту задоволення гарантоване – фасад філармонії з червоної цегли та куполами залишається однією з найяскравіших фотолокацій Ужгорода.
Музей Бокшая.
Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая стоїть у центрі міста у будівлі колишнього правління Ужанського комітату 1809 року. У фондах музею є з десяток тисяч експонатів, як-от твори закарпатської школи живопису – це Бокшай, Ерделі, Коцка та Шолтес.
А ще є твори класиків українського та європейського мистецтва, графіка, скульптура й декоративно-ужиткове мистецтво. Музей активно проводить виставки, конференції та освітні події. Усе це робить його must‑see для тих, хто хоче бачити Закарпаття не лише через гірські пейзажі.
"Антисакурний" Ужгород таки здатен здивувати: дивіться відео hugolya
Ужгородський замок.
Ужгородський замок на вулиці Капітульній, 33 – найдавніша та найцінніша фортифікаційна споруда міста, історія якої сягає щонайменше X століття. А взимку двір, мури й каземати особливо атмосферні – менше туристів, а види на старе місто та виноградники під снігом творять відчуття середньовічної казки.
Як зазначає портал travel.rada-uzhgorod.gov.ua, замок є чудовим місцем для фотографій та романтики. А ще там працює краєзнавчий музей, унікальна "Кімната тортур" та потаємні лабіринти. Ба більше – є й дуже дорослі розваги, як-от дегустаційна зала зі справжньою винною пивницею.
Які ще туристичні магніти Ужгорода варто побачити у цей сезон?
Ужгородська набережна, звісно – вздовж річки Уж. Ця вулиця зі старими каштанами й липами входить до всіх можливих переліків найкрасивіших міських набережних України, і навіть без цвітіння сакур це одне з головних місць для прогулянок у місті.
Липова алея. Її офіційно вважають найдовшою липовою алеєю Європи – адже протяжність її становить понад 2 кілометри. А взимку дерева під ілюмінацією створюють незабутній та впізнаваний силует вечірнього Ужгорода.