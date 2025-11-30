Це класичні Лумшори, термальний гігант "Косино" та комплекс "Теплі води" у селі Велятино. 24 Канал розповість про них докладніше.
Де ще на Закарпатті класно "варять" туристів у чанах та іншому "посуді"?
Лумшори – класичні карпатські чани.
Лумшори в Ужгородському районі вважають "первинною" локацією закарпатських чанів. Про місцеві сірководневі купелі згадували ще в XIX столітті, а нині це один із найпопулярніших бальнеологічних курортів області, пише dorogovkaz.
Тут працюють десятки садиб і комплексів, як-от "У Цімбора", "Водограй", "To Lem Ande", "Гапачок" тощо, де гості гріються в металевих чанах із мінеральною водою на відкритому вогні, а потім пірнають у гірську річку Турицю чи крижану купіль. Бронювати житло й чани слід, звісно, завчасно – попит дуже високий, особливо на свята.
Косино – термальний спа-парк.
"Термальні води Косино" на Берегівщині – це не про класичні чани, а радше термальний спа-парк, але для зимового відпочинку це одна з найтоповіших локацій Закарпаття. Вода надходить зі свердловини 1190 метрів завглибшки та з температурою близько 40 градусів у басейнах.
Воду подають до семи термальних басейнів, багатих на натрій, калій, залізо, йод та інші мікроелементи. Базовий тариф за 3 години для дорослого становить 500 гривень, а безлімітний день – близько 1000 гривень, пише go-to.rest. Діти зростом до 150 сантиметрів відвідують басейни безплатно.
"Теплі води" села Велятино – термали з чанами.
Село Велятино біля Хуста відоме термальним комплексом "Теплі води", де поєднуються басейни з мінеральною водою, відкриті чани й спа‑послуги. Воду добувають зі свердловини глибиною приблизно 1000 метрів – це хлоридно‑натрієві та борно‑бромні термальні води з температурою понад 36 градусів.
Комплекс має кілька термальних, мінеральних і прісних басейнів, а також окремі ванни‑чани з різним мінеральним складом. Це робить локацію дуже зручним варіантом для родинного зимового відпочинку, зауважує tourinform.
Які ще зимові туристичні магніти Закарпаття варто відвідати?
Гірськолижний курорт Драгобрат. Він розташований на приблизно 1400 – 1700 метрах над рівнем моря та має один із найстабільніших снігових покривів в Україні. Саме його називають найвисокогірнішим курортом країни.
Солотвино. Тут є соляні озера та підземні копальні на базі колишніх солерудників, тож і насичена сіллю вода й специфічний мікроклімат. Узимку сюди часто приїжджають туристи на топове поєднання "спа + Карпати".