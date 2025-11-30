Це класичні Лумшори, термальний гігант "Косино" та комплекс "Теплі води" у селі Велятино.​ 24 Канал розповість про них докладніше.

Де ще на Закарпатті класно "варять" туристів у чанах та іншому "посуді"?

Лумшори – класичні карпатські чани.

  • Лумшори в Ужгородському районі вважають "первинною" локацією закарпатських чанів. Про місцеві сірководневі купелі згадували ще в XIX столітті, а нині це один із найпопулярніших бальнеологічних курортів області, пише dorogovkaz.

  • Тут працюють десятки садиб і комплексів, як-от "У Цімбора", "Водограй", "To Lem Ande", "Гапачок" тощо, де гості гріються в металевих чанах із мінеральною водою на відкритому вогні, а потім пірнають у гірську річку Турицю чи крижану купіль. Бронювати житло й чани слід, звісно, завчасно – попит дуже високий, особливо на свята.​

Косино – термальний спа-парк.

  • "Термальні води Косино" на Берегівщині – це не про класичні чани, а радше термальний спа-парк, але для зимового відпочинку це одна з найтоповіших локацій Закарпаття. Вода надходить зі свердловини 1190 метрів завглибшки та з температурою близько 40 градусів у басейнах.

  • Воду подають до семи термальних басейнів, багатих на натрій, калій, залізо, йод та інші мікроелементи. Базовий тариф за 3 години для дорослого становить 500 гривень, а безлімітний день – близько 1000 гривень, пише go-to.rest. Діти зростом до 150 сантиметрів відвідують басейни безплатно.​

"Теплі води" села Велятино – термали з чанами.

  • Село Велятино біля Хуста відоме термальним комплексом "Теплі води", де поєднуються басейни з мінеральною водою, відкриті чани й спа‑послуги. Воду добувають зі свердловини глибиною приблизно 1000 метрів – це хлоридно‑натрієві та борно‑бромні термальні води з температурою понад 36 градусів.

  • Комплекс має кілька термальних, мінеральних і прісних басейнів, а також окремі ванни‑чани з різним мінеральним складом. Це робить локацію дуже зручним варіантом для родинного зимового відпочинку, зауважує tourinform.

Які ще зимові туристичні магніти Закарпаття варто відвідати?

  • Гірськолижний курорт Драгобрат. Він розташований на приблизно 1400 – 1700 метрах над рівнем моря та має один із найстабільніших снігових покривів в Україні. Саме його називають найвисокогірнішим курортом країни.

  • Солотвино. Тут є соляні озера та підземні копальні на базі колишніх солерудників, тож і насичена сіллю вода й специфічний мікроклімат. Узимку сюди часто приїжджають туристи на топове поєднання "спа + Карпати".