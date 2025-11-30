"Термальні води Косино" на Берегівщині – це не про класичні чани, а радше термальний спа-парк, але для зимового відпочинку це одна з найтоповіших локацій Закарпаття. Вода надходить зі свердловини 1190 метрів завглибшки та з температурою близько 40 градусів у басейнах.