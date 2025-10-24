Деякі куточки Закарпаття рідко потрапляють до путівників, але точно варті уваги. Які небанальні місця варто побачити в горах – розповідає 24 Канал.

Які місця варто побачити на Закарпатті?

У Закарпатській області розташовується природна арка у вапняковій скелі Чур, яка називається Карстовий міст. Під скелею може вільно проходити доросла людина.

Як повідомляє Укрінформ, природне диво утворилося в Угольсько-Широколужанському масиві протягом тисячоліть, коли Карпати ще були морським дном.



Карстовий міст / Фото Ганна Пономаренко

Мандрівникам, які хочуть побачити Карстовий міст, слід їхати у село Мала Уголька на Тячівщині. Дорога до природної пам'ятки простягається через буковий праліс та займає близько двох годин.

Зауважимо. Це одне з найбільших і найдавніших урочищ Європи, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО.

На шляху до Карстового моста розташовується ще одна небанальна та маловідома локація Закарпаття. Мова про найглибшу печеру Українських Карпат – "Дружба", яку ще називають "Романія".

Як повідомляє ZAHID.NET, загальна довжина ходів печери – понад кілометр, а глибина – 46 метрів. Вхід до печери розташований на висоті 500 метрів і має вигляд невеличкої провалини овальної форми.



Печера "Дружба" / Колаж 24 Каналу

Вхідний коридор печери – це кам'яний природний колодязь завширшки 1,5 – 2 метри й завглибшки 20 метрів. Щоб потрапити в печеру, потрібно отримати дозвіл в адміністрації Карпатського біосферного заповідника. Річ у тім, що з міркувань безпеки відвідування цієї пам'ятки обмежене.

Всередині печери відвідувачі можуть побачити таємничий підземний світ, який прикрашений сталактитами, геліктитами, блискучими кальцовитими кристалами.

У Рахівському районі Закарпатської області розташовується Ялинський водоспад, який є одним з найвищих у Карпатах. Водоспад заввишки 26 метрів розташований на висоті 1050 метрів над рівнем моря в гірському масиві Мармарос.

Як йдеться на сайті Карпатського біосферного заповідника, водоспад особливо мальовничий навесні, під час танення снігів, після злив або взимку, під час сильних морозів.



Ялинський водоспад / Колаж 24 Каналу

Вперше Ялинський водоспад згадується на початку ХХ століття під назвою Ковгать, що з угорської означає "водоспад кам'яної греблі".

Ця природна пам'ятка входить до переліку туристичних місць, відвідування яких обмежено. Оскільки це прикордонна зона, мандрівники, які хочуть відвідати водоспад, обов'язково мають отримати дозвіл.

Куди звертатися за дозволом? Для відвідування місць у прикордонній смузі потрібен дозвіл від керівника органу охорони державного кордону. Окрім дозволу, під час перебування у прикордонній смузі потрібно мати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи для військовозобов'язаних чоловіків у віці 18 – 60 років.

Що ще побачити на Закарпатті?