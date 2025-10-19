Відпочинок у Карпатах став не просто альтернативою іншим видам дозвілля в Україні, а є фактично головним місцем, куди їдуть перезавантажитися люди. Адже Карпати – це мальовничі краєвиди та унікальна природа. До того ж варіантів відпочинку в Україні протягом цілого року не може запропонувати жодне інше місце.

Улітку конкуренцію горам становить Одеса, де можна відпочити біля узбережжя Чорного моря, а також Шацькі озера. Є також інші курорти, які або опинилися в російській окупації, або недоступні через питання безпеки.

Також під час воєнного стану обмежені поїздки за кордон, де чимало українців проводили відпустки до повномасштабного вторгнення Росії.

Попри війну з Росією, попит на відпочинок в Карпатах не зменшився. Мандрівники продовжують досліджувати гори та підкорюють такі популярні вершини, як Говерла та Петрос, ходять на озера Синевир чи Несамовите.

Але під час воєнного стану, відповідно до вимог постанови Кабміну 1147, відвідування низки туристичних місць у Карпатах обмежене для всіх категорій громадян. Річ у тім, що в таких областях України, як Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька, гори є прикордонною зоною, де посилено прикордонний режим.

Тому не всі туристи можуть, наприклад, підкорити гору Піп Іван Чорногірський, як це було до 24 лютого 2022 року, або приїхати у той чи інший населений пункт поблизу кордону.

Про те, на які вершини заборонено ходити в Карпати, для яких категорій громадян діють обмеження, які документи потрібно мати із собою і кому видають дозволи – в інтерв'ю 24 Каналу розповів підполковник Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону – начальник пресслужби.

Де в Карпатах є обмеження для туристів?

Відповідно до наказу начальника 31 прикордонного загону полковника Миколи Романчука, у Чернівецькій області заборонено ходити в такі туристичні місця:

радіолокаційна станція Памір, водоспад Чемернарський Нижній Гук (Долішній Шепіт), центр відновлення зубрів природного парку Вижницький (Берегомет), музей-садиба Ольги Кобилянської (Димка), печера Попелюшка (вона ж печера імені Емілія Раковіце) (Подвірне), Романковецький парк поміщика Балонеску (Романківці), музей гончарства (Коболчин).

У наказі, який стосується Івано-Франківської області, заборонено відвідувати такі туристичні маршрути в межах області:

урочище Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські скелі, полонина Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий Камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнів'є, озеро Марічайка та Кривопільський перевал.



Українські Карпати / Фото Михайла Геми, 24 Канал

Що стосується Закарпатської області, заборонені туристичні маршрути визначені рішенням Ради оборони області. Закарпатцям і гостям регіону заборонено відвідувати такі ділянки туристичних маршрутів:

Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – Великий Березний – урочище Явірник – село Сіль – урочище Княгиня – село Стужиця – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плішка – село Верховина-Бистра – перевал Ужоцький; гора Стіг – гора Межипотоки – гора Піп Іван; Мармароський – полонина Лисича – село Ділове;

із села Ділового до гори Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;

село Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;

урочище Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;

село Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Зверніть увагу. Відвідати зазначені вище туристичні об'єкти все ж можна. Для цього потрібно отримати дозвіл.

Які документи потрібні для походів у гори?

Останні роки Карпати – це один з найпопулярніших маршрутів в Україні, і туди ходять тисячі людей. Однак через війну не всі маршрути зараз доступні. Які документи потрібно мати для того, щоб піти в гори поблизу кордону?

Документи стосуються не тільки гір, а і взагалі всієї прикордонної смуги. Щодо прикордонної смуги – перебування, проживання, провадження робіт тощо – регламентується дією постанови Кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим, у якій є багато змін.

Потрібні документи, що посвідчують особу, для чоловіків віком 18 – 60 під час дії правового режиму воєнного стану – військово-обліковий документ. Окрім того, треба мати дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати.

Тобто якщо це ділянка, наприклад, Мукачівського прикордонного загону, то вам треба письмовий дозвіл начальника Мукачівського прикордонного загону. Якщо Чернівецького, то Чернівецького тощо.



Боржавський хребет у Карпатах / Фото Михайла Геми, 24 Канал

Які документи потрібно надати, якщо в горах зустрів прикордонників?

Прикордонники перевіряють документи, що посвідчують особу. Якщо це прикордонна смуга, то вищезазначений письмовий дозвіл (керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати – 24 Канал).

Якщо це просто контрольований прикордонний район, то дозвіл туди не треба, а тільки в прикордонну смугу. Але документи, що посвідчують особу, – це обов'язково, як і військово-облікові для чоловіків у віці 18 – 60 років. Також прикордонники можуть на місці уточнити мету вашого перебування.

Зверніть увагу. Осінь – це теж період для походів у гори. Однак рятувальники просять туристів утриматися від виходів у високогір'я через ускладнення погодних умов, зокрема сильного снігу та вітру.

Як отримати дозвіл на похід у гори та чи штрафують порушників?

Куди людям потрібно звертатися, щоб отримати дозвіл для походу в гори?

Будь-який громадянин, щоб отримати письмовий дозвіл для перебування, в'їзду, проживання, провадження робіт в межах прикордонної смуги, звертається за дозволом до керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого він планує перебувати.

Якщо, наприклад, Чернівецька область вас цікавить, то ви звертаєтеся до начальника Чернівецького прикордонного загону. Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону. Заява може бути подана як особисто за адресою, так і в електронному форматі. В електронному форматі відповідь буде у вигляді QR-коду підпису керівника органу.

Зверніть увагу. Отримавши письмовий дозвіл або дозвіл в електронному форматі, громадянин може відвідувати ті місця, які планує.

У яких випадках громадянам можуть відмовити в дозволі?

Усі, хто подає заяву, проходять перевірку. Відмовити можуть особам, які вже раніше притягалися до відповідальності за порушення прикордонного режиму або намагалися незаконно перетнути державний кордон. Можуть бути інші моменти, що стосуються підприємств, установ організацій, якщо вони раніше порушували законодавство. Їм може бути відмовлено в провадженні робіт. Щодо фізичних осіб, то переважно це ті, кого вже притягували за порушення прикордонного законодавства.



Вид на Боржавський хребет у Закарпатській області / Фото Михайла Геми, 24 Канал

А тих, кого можуть затримати, – це здебільшого особи без документів?

Так, якщо немає документів. Але є різні поняття. Є прикордонна смуга, де, крім документів, треба письмовий дозвіл. А є контрольований прикордонний район.

Наприклад, якщо порушення у контрольованому прикордонному районі, то необов'язково може бути затримання. На таку людину може бути складений протокол про порушення правил прикордонного режиму й накладений штраф. Затримання – це необов'язкова дія. Вона може бути, а може не бути.

Чи є штрафи за похід у гори без дозволу?

Так, є штрафи. Вони регламентовані статтею 202 кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зверніть увагу. 100 та 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 1700 та 3400 гривень відповідно.

Держприкордонслужба часто повідомляє про спроби військовозобов'язаних незаконно перетнути кордон. Чи багато випадків, коли військовозобов'язані маскуються під туристів з метою втекти за кордон?

Статистику заборонено висвітлювати на загал. Але можу сказати, що на західному кордоні – Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська області – такі порушення відбуваються щоденно. Особливо у період туристичного сезону.

Чи треба людям, які живуть в горах, мати спеціальні дозволи?

Так, треба, якщо в 5-кілометровій зоні. Відповідно до законодавства, це називається прикордонна смуга, і постановою визначено, що треба дозволи. Але дозвіл робиться один раз. Також якщо людина проживає у цій зоні, має реєстрацію проживання або у неї є нерухомість, наприклад дача, а вона прописана в іншому місці, то теж дадуть дозвіл один раз.



Прикордонники / Фото ДПСУ

Чи можна залишатися на ніч у горах поблизу кордону?

Чимало маршрутів у Карпатах передбачають, що туристи залишаться на ніч у горах. Чи дозволено залишатися на ночівлю в наметах у прикордонних зонах у горах?

Дозволено, якщо ви або за межами прикордонної смуги, або в прикордонній смузі, але у вас є дозвіл. Тоді можете там ночувати без проблем.

Чи діють у горах якісь обмеження, як-от комендантська година?

У Закарпатській області комендантська година не діє. Якщо комендантська година є, то вона стосується всієї області. Якщо її немає, то це теж стосується всієї області. Наприклад, у Чернівецькій області є комендантська година і вона діє на території всієї області.

Як змінився попит на походи?

Ми не ведемо такої статистики. За нашими спостереженнями, попит ніяк не змінився. Люди як хотіли ходити, так і хочуть ходити. Особливо зараз, коли туристичний сезон, відпустки й канікули. У нас завжди влітку кількість звернень дуже збільшується, а потім зменшується. Тисячі заявок.

Як діяти туристу, якщо він випадково порушив правила перебування в прикордонній зоні?

На практиці якщо людина може, як то кажуть, виразно пояснити прикордоннику, що відбулося, то санкцій не буде ніяких. Так, прикордонники проведуть роботу чи розмову, але санкцій не буде.

Відповідно до статті 202 КУпАП про порушення правил прикордонного режиму – штраф може бути накладений, а може і ні. Якщо людина вперше порушує і ми розуміємо, що це порушення випадкове або людина дійсно не знала та не має наміру незаконно перетнути кордон, то зовсім не факт, що буде складений якийсь протокол. Проведуть роботу з людиною, і на тому все закінчиться.

Чи є обмеження для іноземних туристів?

Попри війну в Україну з метою туризму також приїжджають іноземці. Чи є якісь обмеження на відвідування прикордонних зон для іноземних туристів?

Законодавство для всіх однакове. На території України громадяни інших держав керуються законодавством України. У постанові Кабміну 1147 чітко написано: всі громадяни. Тому обмеження є такі самі, як і для громадян України. Але іноземним туристам простіше, адже їм не треба, наприклад, мати військово-облікові документи, якщо це чоловіки.



Українські Карпати / Фото Михайла Геми, 24 Канал

Чи співпрацюють прикордонники з місцевими адміністраціями, туристичними групами щодо дозволів на походи в гори та чи вводять якісь зміни, зважаючи на запит людей?

Так, співпрацюємо. Ми використовуємо всі канали комунікації, щоб максимально розповсюдити цю інформацію серед населення, щоб люди знали, що їм можна, а що не можна. Якщо у людей є якісь конкретні питання – вони звертаються до нас.

Надходить дуже багато запитань, як виглядає заява, куди направляти та за якою адресою тощо. Ми співпрацюємо з усіма ОТГ, щоб ця інформація максимально розповсюджувалася.

Особливо це було на початку вторгнення Росії. Це стосувалося організацій, наприклад лісництв, які мали отримати всі дозволи на провадження робіт. Вони отримували їх за списками для своїх працівників. І вони це робили централізовано через ОТГ. Так було простіше і їм, і нам. Потім продовжити дозвіл набагато швидше, ніж отримати вперше. Уже стало набагато легше, ніж на початку.

Щодо туристів: ті, хто вже отримували ці дозволи, ті знають. А ті, хто не знають, – з ними важче. У 2025 році дуже-дуже багато дозволів було видано. Можу помилятися, але тільки по Чернівецькій та Івано-Франківській областях видано понад 45 тисяч дозволів.