Одним з обмежувальних факторів є комендантська година, яка діє у всіх регіонах країни, за винятком Закарпатської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

Де на Новий рік не буде комендантської години?

Закарпаття – це єдиний регіон України, де від початку повномасштабного вторгнення Росії не було комендантської години. Як йдеться на сайті Visit Ukraine, об'єкти туристичної інфраструктури області сплачують податки до місцевого бюджету, що підтримує не тільки локальну економіку, але й армію.

Колишній глава Закарпатської ОВА Віктор Микита в коментарі BBC пояснював, що після вивчення ситуації в регіоні все вказувало на те, що обмеження не потрібні. Утім, спершу в області таки було обмежено роботу ресторанів, однак згодом її скасували.

Конкретна програма святкування Нового року на Закарпатті наразі не опублікована. Проте саме в цьому регіоні можна зустріти свято без комендантської години.



Ужгород / Фото Андрій Черняхов

До слова, відсутність комендантської години не означає "зеленого світла" для гучного святкування. Заборона на використання піротехніки залишається чинною по всій країні без винятків.

Куди поїхати на Новий рік на Закарпатті?

Ужгород

Обласний центр приваблює тихою атмосферою старого європейського міста з пішохідною вулицею Корзо та міні-скульптурками.

Також у місті є красива набережна вздовж річки Уж і дивовижний замок, який взимку має особливо святковий шарм.

Мукачево

Це місто манить мандрівників величним замком Паланок, що височіє над містом, затишним історичним центром і традиційними закарпатськими кафе, де можна скуштувати бограч і гаряче вино без зайвого галасу.



Замок Паланок у Мукачеві / Фото Ігор Меліка

Карпати

Гірські курорти, зокрема Пилипець, пропонують спокійний зимовий відпочинок у засніжених Карпатах, катання на лижах чи санках і вечори біля каміна в колибах або невеликих готелях.

Де зустріти Новий рік в Україні?