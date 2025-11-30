Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Visit Ukraine.

Які локації України є ідеальним варіантом для святкування спокійного Нового року 2026?

1. Славське

Якщо ви шукаєте недорогий гірськолижний відпочинок на Новий рік, придивіться до Славського. Затишок маленького містечка додає цій локації особливий шарм, а традиційні ресторани з прикарпатськими стравами роблять святкування смачним і приємним.



Новий рік у Славському / фото "Вежа Ведмежа"

На відміну від Буковеля, тут менше туристів, тож відпочинок більш спокійний. Гірськолижні траси різного рівня складності, а школи для новачків дозволяють насолодитися катанням навіть тим, хто вперше стоїть на лижах.

2. Мукачево

Ще одна чудова локація для святкування – це Мукачево. Новий рік тут переносить у атмосферу середньовічної Європи: місто відоме культурним спадком і архітектурними пам'ятками, а Замок Паланок у святковий період особливо вражає.

Мукачево взимку / фото Karpaty.love

Вечірні екскурсії середньовічними залами, театралізовані виступи та різдвяні ярмарки створюють казкову атмосферу для святкування у невеликих колах. Загалом, Захід України ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати святковий настрій із традиціями, історією та мальовничими краєвидами.

3. Вінниця

Це чудове місто для святкування Нового року, яке поєднує затишну атмосферу, історичні пам'ятки та комфорт для зимових прогулянок. Місто підходить для тих, хто хоче відпочити спокійно, насолодитися святковим настроєм і водночас відкрити для себе цікаві місця.

Як пише Oboz.ua, серед основних локацій, які варто відвідати, є Вінницький міський парк, де можна побачити пам'ятники воїнам-афганцям та січовим стрільцям, прогулятися Алеєю славетних земляків, а взимку насолодитися ковзанкою або атракціонами.

Гарна Вінниця взимку / фото "Вінниця. Офіційний туристичний сайт"

Любителі культури оцінять садибу Михайла Коцюбинського з особистими речами письменника, рукописами та його творами різними мовами світу. Водонапірна вежа на Європейській площі є історичною пам'яткою та оглядовим майданчиком, з якого відкривається вид на місто.

Для прогулянок на свіжому повітрі підійде набережна Roshen із пішохідними зонами, велодоріжками та дитячими майданчиками. Хоча світломузичний фонтан працює лише з весни до осені, набережна залишається популярним місцем для відпочинку.

