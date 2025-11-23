І все ж є гарні варіанти для тих, хто шукає тепло та море на зимові свята. 24 Канал розповість про них докладніше.
Дивіться також Не Греція, і навіть не Туреччина: де найтепліше море у світі
Яке обрати зимове море у грудні 2025, щоб святкувати Новий рік у шортах?
Шарм-ель-Шейх, Єгипет. Це найбюджетніший і найпопулярніший напрямок для українських туристів.
Переліт до Шарм-ель-Шейху можна здійснити з аеропортів у сусідніх країнах, і це недорого у складі пакетних турів. Ба й проживання з All Inclusive у середньому коштуватиме десь 20 – 40 доларів за ніч.
Тижневий пакетний тур під Новий рік, звісно, буде трохи дорожчим – але воно того варте. Адже море у Шармі навіть у січні прогріте до 23 градусів. А дайвінг тут просто світового рівня, як зазначає Lonely Planet.
Відпочинок у Шарм-ель-Шейху: дивіться відео ivankostyk3647
Південний Кіпр. Цей напрямок дорожчий, але все ж популярний та бюджетний.
Авіаквитки з великих хабів чи з Польщі туди коштують 200 – 400 доларів у два боки. Житло – десь від 30 за ніч (мовиться про апартаменти або гостьові будинки). Додатковий плюс – безвіз та розвинена інфраструктура, як пише GlobalGrasshopper.
Зауважте, що температура тут удень досягає 17 – 20 градусів, а вода прохолодніша, близько 18. Але купатися можна – випробувано власним досвідом автора. Також потішать красиві прогулянки узбережжям та смачна середземноморська їжа.
Туризм на Південному Кіпрі: дивіться відео tourinsider
Тенерифе, іспанські Канарські острови. Ще трохи більше грошей доведеться витратити, але острівний відпочинок – це таки щось.
Справжнє європейське літо в січні тут гарантоване. Повітря тепле до 22 – 23 градусів, вода 20 – 21. Авіапереліт обійдеться приблизно у 300 – 600 доларів у два боки.
Апартаменти на Тенерифе – від 35 євро за ніч. А проте це бездоганний варіант для фанатів активних зимових подорожей, екзотичних пейзажів, та, переконує портал Tenerife Tourism, інших чарівних місць, як-от, скажімо, вулкан.
А ось і славнозвісний Тенерифе: дивіться відео eventlandeu3236
А якщо бюджет необмежений, які є хороші варіанти?
Звісно, це Мальдіви. Прямий переліт можливий з країн Євросоюзу, ціна в обидва боки стартує від приблизно 1000 доларів. Тиждень проживання – від 2500, але рівень комфорту – максимальний, а погода – чудова.
І як не згадати про Балі в Індонезії. Так, туди усі авіарейси тільки з пересадками, як-от через Стамбул та Дубай, а ціна перельоту навряд чи буде меншою за 1100 – 1400 доларів у два боки. Але середній тижневий бюджет із проживанням може бути меншим за Мальдіви – від 1500 доларів.