І все ж є гарні варіанти для тих, хто шукає тепло та море на зимові свята. 24 Канал розповість про них докладніше.

Яке обрати зимове море у грудні 2025, щоб святкувати Новий рік у шортах?

Шарм-ель-Шейх, Єгипет. Це найбюджетніший і найпопулярніший напрямок для українських туристів.

Переліт до Шарм-ель-Шейху можна здійснити з аеропортів у сусідніх країнах, і це недорого у складі пакетних турів. Ба й проживання з All Inclusive у середньому коштуватиме десь 20 – 40 доларів за ніч.

Тижневий пакетний тур під Новий рік, звісно, буде трохи дорожчим – але воно того варте. Адже море у Шармі навіть у січні прогріте до 23 градусів. А дайвінг тут просто світового рівня, як зазначає Lonely Planet.

Південний Кіпр. Цей напрямок дорожчий, але все ж популярний та бюджетний.

Авіаквитки з великих хабів чи з Польщі туди коштують 200 – 400 доларів у два боки. Житло – десь від 30 за ніч (мовиться про апартаменти або гостьові будинки). Додатковий плюс – безвіз та розвинена інфраструктура , як пише GlobalGrasshopper.

Зауважте, що температура тут удень досягає 17 – 20 градусів, а вода прохолодніша, близько 18. Але купатися можна – випробувано власним досвідом автора. Також потішать красиві прогулянки узбережжям та смачна середземноморська їжа.

Тенерифе, іспанські Канарські острови. Ще трохи більше грошей доведеться витратити, але острівний відпочинок – це таки щось.

Справжнє європейське літо в січні тут гарантоване. Повітря тепле до 22 – 23 градусів, вода 20 – 21. Авіапереліт обійдеться приблизно у 300 – 600 доларів у два боки.

Апартаменти на Тенерифе – від 35 євро за ніч. А проте це бездоганний варіант для фанатів активних зимових подорожей, екзотичних пейзажів, та, переконує портал Tenerife Tourism, інших чарівних місць, як-от, скажімо, вулкан.

