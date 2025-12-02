Природа у Таїланді красива всюди, однак не скрізь можна однаково нею насолодитися. У популярних курортах кількість відпочивальників збільшується щороку. Ханна Саммерс назвала тайський острів, який ще не заполонили туристів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Який острів у Таїланді найкращий?

Цей острів розташований біля західного узбережжя Таїланду у Малаккській протоці. Він називається – Ко Ланта. Після виходу популярного серіалу HBO "Білий лотос", який знімали у Таїланді, сюди нахлинули туристи з усього світу. Готелі ростуть як гриби і на кожному кроці – нове будівництво. Однак на Ко Ланті досі панує блаженний спокій.

На Ко Ланта не більше кількох готелів, і це одна з причин, чому я його люблю. Більшість варіантів розміщення – це прості пляжні котеджі, які приваблюють туристів з рюкзаками та літніх мандрівників,

– пояснила Ханна.

На Ко Ланті вілли збудовані в притул до джунглів, а по золотому піску на пляжі не ходять сотні туристів за день. У воді плавають черепахи і кольорові рибки, тож обов'язково варто зайнятися снорклінгом. Щоб побачити, як живуть місцеві мешканці, можна вирушити до більш жвавої північної частини острова. Тут вирує життя, але справжнє – без гамірних вечірок і натовпів туристів.

Куди піти на Ко Ланта?

Як пише Trip my dream, основні визначні місця Ко Ланти – це природа. Тут є мальовничий Національний парк Му Ко Ланта, безліч водоспадів та озер, джунглі.

Якщо хочеться побачити архітектуру, то на сході острова є Старе місто. Це місце дуже атмосферне, адже живуть тут лише місцеві мешканці. До слова, ціни на острові дешевші, аніж на інших курортах Таїланду саме через те, що орієнтуються на місцевих, а не туристів.

Де розташований острів Ко Ланта: карта

Що треба знати про відпочинок у Таїланді?

У Таїланді туристам варто дотримуватися кількох важливих правил:

не пити воду з-під крана;

бронювати екскурсії наперед;

шанувати місцеву релігію – не торкатися голови статуй Буди, поступатися дорогою ченцям і не сідати біля них в транспорті;

у жодному разі не висловлюватися зневажливо щодо королівської родини, бо за це можна навіть опинитися у в'язниці.

Зауважимо, що найкращий час, щоб відпочити на пляжі у Таїланді – це зима, бо влітку в цій тропічній країні триває сезон дощів.