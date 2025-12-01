Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Несподіваний антирекорд: ці острови визнали найгіршим вибором 2026 року – і ось чому

Як Неаполь змінився через надмірну кількість туристів?

Жителі Неаполя все частіше висловлюють обурення через масовий туризм, який змінює вигляд історичного центру та створює житлову кризу. Традиційні овочеві та господарські магазини поступаються місцем ресторанам, сувенірним крамницям та туристичним атракціям. Місцеві орендодавці виганяють мешканців, щоб здати квартири туристам, а круїзні судна ще більше забруднюють місто.

Неаполь / фото "Моя Європа"

Експертка Анна Фава говорить про процес "диснеїзації" міста: історичний центр перетворюється на тематичний парк, призначений не для мешканців, а для туристів. Фрески та пам'ятки культури, такі як аргентинська ікона Дієго Марадона, тепер слугують фоном для фото туристів та сувенірної продукції.

Ціни на оренду квартир у центрі Неаполя зросли на 40 відсотків за останні десять років, а місцеві активісти закликають владу діяти, щоб захистити житло для неаполітанців і зберегти справжню культурну спадщину міста.

Дивіться також Суцільне розчарування і ворожість: експерт об'їздив Європу і назвав найгірші міста

Навіть релігійні практики змінюються через масовий туризм, зазначає Politico. Церкви, які раніше були місцем збору мешканців, тепер здебільшого стають туристичними пам'ятками, витісняючи богослужіння з історичного центру.

Місця поклоніння в економічно нестійких районах втрачають свою спільноту вірних. Це відбувається не лише в Неаполі,

– зазначив професор канонічного права Доменіко Білотті.

При цьому всьому туризм інколи руйнує саме те, що приваблювало відвідувачів. Туристи навіть скаржаться на надмірну кількість ресторанів і надто комерційне життя міста.

Де ж тоді відпочити без великого натовпу туристів?